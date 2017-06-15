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15 Haziran 2017
Söke, Yaşam

NOVADA’DA ALIŞVERİŞ YAPINA TATİLE GİDİN

Novada Outlet Söke’de, 14 – 23 2017 Haziran tarihleri arası her gün en yüksek tutarda alışveriş yapan üç kişi tatile gidiyor; 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes ise binlerce hediyeden birini anında kazanıyor.
Kuşadası, Söke, Didim, Bodrum gibi gözde tatil beldelerinin kesişim noktasında yer alan,  ve ziyaretçilerine kaliteli ve cazip alışveriş deneyimini aynı anda yaşatan Novada Outlet Söke’de fırsat dolu kampanyaların bir yenisi  14 Haziran’da başladı. Ulusal ve uluslararası markaları keyifli bir alışveriş ortamında bölge halkıyla buluşturan Novada Outlet Söke’de bu kez 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes hediyesini anında kazanırken, her gün en yüksek tutarda alışveriş yapan üç kişi de Bodrum’da çift kişilik tatilin sahibi oluyor.
(HABER MERKEZİ)

 

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