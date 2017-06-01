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01 Haziran 2017
Söke

Nostalji yaşatan Söke Belediyesi iftar sofrası yoğun ilgi görüyor

Söke Belediyesi iftar sofrası yanında Ramazan etkinlikleri ile nostaljiyi yaşatıyor. İlk günden bu yana yoğun ilginin hiç eksilmediği aksine artarak devam ettiği iftar sofrasında her gün ortalama bin kişi bulunuyor.
Ramazan etkinlikleri kapsamında ney dinletisi ile buluşan Söke Halkı, sahne gösterileri ile de eğleniyor. Tiyatro gösterisi, Hacivat ve Karagöz, orta oyunları, fasıl katılanların ilgisini çekiyor. Söke Belediyesi’nin yaşça büyük konukları eski Ramazan ayları anımsarken, çocuklar ise geleneksel sahne etkinlikleri ile tanışma fırsatı buluyor. Ramazan akşamlarına sosyal aktivite getiren Söke Belediyesi iftar sofrası ve Ramazan etkinlikleri, ramazan ayı boyunca devam edecek. İstasyon Caddesi üzerinde Söke Belediyesi Sosyal Tesisleri (LİMA Restaurant) yanında gerçekleşen iftar sofrası ve Ramazan Etkinliklerine katılan vatandaşlar sorunsuz geçen organizasyon nedeniyle de Söke Belediyesi’ne teşekkür ediyor.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da ilk günden itibaren her akşam iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte oluyor. İftar sofrasında vatandaşla buluşmaktan dolayı büyük keyif olduğunu söyleyen Başkan Toyran; “Her geçen gün artarak devam eden bir talep var. Ramazan etkinlikleri vatandaşlarımıza her akşam farklı bir ortamda iftar açma imkanı sunuyor. İftar sofrası ve ramazan etkinliklerini amacına ulaşmış bir faaliyet olarak görüyorum” dedi.
İftar sofralarına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “İftar yemeklerini hayırsever vatandaşlarımız ve firmaların katkılarıyla yapıyoruz. Geçen yıl gerçekleşen başarılı organizasyondan sonra bu yıl birçok hayırseverimiz kendileri gelerek, katkı sağlamak istediklerini belirttiler. Hem hayırseverlerimize, hem de birlikte iftar açtığımız vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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