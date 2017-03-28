â€˜Latmosâ€™ belgeseli AydÄ±nlÄ±larla buluÅŸtu

BeÅŸparmak DaÄŸlarÄ±â€™nda yer alan 8 bin yÄ±llÄ±k Antik Latmos Kentiâ€™nin geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelen kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸi, belgesel haline getirilen Latmosâ€™un TÃ¼rkiye galasÄ± AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi desteÄŸiyle YÄ±ldÄ±z Kenter-ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r Tiyatro Salonu ve KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Latmos Belgeseliâ€™nin yÃ¶netmenliÄŸinde Yavuz PullukÃ§uâ€™nun, senaryosunda Hasan CÃ¼neyt Bozkurtâ€™un imzasÄ± bulunuyor.

Galaya AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, Vali yardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Faruk GÃ¼nay, CHP il baÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci, Dondurmak Gaymak, Ä°ftarlÄ±k Gazoz gibi filmlerin yÃ¶netmeni YÃ¼ksel Aksu ve AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir bÃ¼rokratlarÄ± katÄ±ldÄ±. AydÄ±nlÄ±larÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi galada belgesel ilgiyle izlendi.

Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, bu gÃ¼zelliÄŸin kaybolmamasÄ± ,korunmasÄ± ve tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgede araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶zlem yapacak herkesi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± mayÄ±s ayÄ±nda bitecek olan Latmos ZiyaretÃ§i Merkeziâ€™ne davet etti.

Bir Ã§ok Ã¼lkede festivale katÄ±lan ve en son olarak Hindistanâ€™da en iyi belgesel Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan YÃ¶netmen Yavuz PullukÃ§u AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanâ€™Ä± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

Gala gÃ¶sterimi sonunda Ã§ekim ekibine plaket verildi. (Ä°HA)