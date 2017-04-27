Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
27 Nisan 2017
Kültür Sanat, Söke

Latmos 8. Kez Kaya Resimleri Şenliğine ev sahipliği yapacak

Mitolojik öykülerinin zenginliği, üzerinde barındırdığı 8 bin yıl öncesine ait kaya resimlerinin bulunduğu Latmos (Beşparmak Dağı) 8. Kez gerçekleşecek Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliğine ev sahipliği yapacak.
Latmos’un kültür zenginliğine dikkat çekmek için Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Şenlik için hazırlıklar tamamlanırken, Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte bu yıl Yörük Kültürü öne çıkacak.
İnteraktif Çocuk Oyunları, Müzik ve Eğlence, Halk Oyunları Gösterileri, Sürpriz Yarışmalar, El Emeği ve Organik Ürün Pazarı ile renkli görüntülere ev sahipliği yapması beklenen şenlikte THM Sanatçısı Zeynep İlhan konser verecek. Söke’ye bağlı Karakaya Mahallesi Kavalan mevkiinde gerçekleşecek 8. Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği saat 11.00’de başlayacak.
Söke ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması, yöre halkının kaynaşması için şenlikleri önemsediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Bu yıl 8.’si gerçekleşecek olan Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği, vatandaşlarımıza keyifli bir gün geçirebilecekleri alternatif seçeneklerden biri olacaktır. Vatandaşlarımızı doğa ile iç içe olacağımız şenliğimize bekliyoruz” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AYDINLILAR 23 NİSAN BURAY'LA KUTLAYACAK
Share

BENZER HABERLER

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Aydın Ticaret Borsası Olivtech Fuarı’nda

Aydın Ticaret Borsası Olivtech Fuarı’nda

Aydın’da 93 polis açığa alındı

Aydın’da 93 polis açığa alındı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ OKULLARDA BAŞLAYACAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ OKULLARDA BAŞLAYACAK

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI

500 motorcu Aydın’da buluşacak

500 motorcu Aydın’da buluşacak

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 27°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Açık
Bugün 04/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 12°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5661

  • Euro

    3,8765

  • BIST

    94.282

  • Altın

    145,0163

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE