‘Köyde Şenlik Var’ etkinliğinin adresi Savuca oldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Söke Şubesi tarafından gerçekleştirilen ‘Köyde Şenlik Var’ Projesi’nin bu yılki adresi Söke’ye bağlı Savuca Mahallesi oldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen proje kapsamında bu yıl Savuca İlköğretim Okulu’nda 23 Nisan kutlaması gerçekleştirilirken, proje okulların bazı eksiklerini de gideriyor. ÇYDD Yönetimi ve gönüllülerinin katılımıyla okul bahçesinde ağaç dikimi, okulun bazı boya işleri de yapıldı.

Söke ÇYDD Başkanı Nejdet Aygün; “Köyde Şenlik Var Projemiz kapsamında bu yıl Savucalı eğitimcilerimiz ve çocuklarımızla birlikte olduk. Çağdaş gençlik okulun boya işlerini yaparken, Söke belediyesinin katkılarıyla okulun tespit edilen eksikliklerini hep birlikte giderdi. Bu etkinliğimize Söke Belediyesi de önemli katkılar sağlıyor. Başkanımız Süleyman Toyran başta olmak üzere Söke Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)