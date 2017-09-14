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14 Eylül 2017
Asayiş, Söke

Kayıp Kadını Sulama Kanalında Arama Çalışmaları Sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde sulama kanalına düştüğü iddia edilen kadının bulunması için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Söke Belediyesi Park Bahçe İşleri personeli İlhan Cömetoğlu, sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne giderek eşi Ayşe Cömetoğlu’nun kayıp olduğu ihbarında bulundu. Yapılan aramalar neticesinde Ayşe Cömertoğlu’nun sabahın erken saatlerinde Söke-Milas Karayolu üzerindeki D-17 tahliye kanalı mevkiinde görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Tahliye kanalı kenarında kayıp kadına ait bir kimlik ve bir ceket bulunduğu belirtildi.
Ayşe Cömertoğlu’nun Büyük Menderes Nehri’ne bağlantılı tahliye kanalına düşmüş olabileceği şüphesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına jandarma ile birlikte AKUT, UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin balık adamları da katıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, kayıp kadının izine hala rastlanmadı. (İHA)

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