Haluk Levent, Söke’nin Kurtuluşunda Coşturdu

Söke’nin düşman işgalinden Kkrtuluşunun 95. yıl coşkusu yaşanırken, bu coşkuya ünlü sanatçı Haluk Levent coşku kattı.

Novada Outlet Otopark alanında gerçekleşen Haluk Levent konserini binlerce kişi izledi. Son dönemde İzmir Marşı’nın yeniden düzenlemesiyle gündemde olan sanatçı Haluk Levent’in konserinde hayranları eskimeyen şarkılarını dev bir koro şeklinde söyledi. Özellikle İzmir Marşı söylenirken binlerce kişinin ellerinde bulunan Türk Bayrakları muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. Haluk Levent iki saat kaldığı sahnede hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken; sanatçının zaman zaman sahneden inerek hayranları ile kucaklaşması, bol bol fotoğraf çektirmesi ve sempatik tavırları gözden kaçmadı.

Söke’nin kurtuluşunun 95. Yılı nedeniyle düzenlenen konser akşamı Söke Belediyesi Şehir Bandosunun dinletisi ile başladı. Şarkıcı ve sunucu Sevtuğ Kasapbaşoğlu seslendirdiği şarkılarla konsere gelen binlerce kişiyi coşturdu. Ardından sahneye gecenin yıldız ismi Haluk Levent çıktı.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü İsmet Şimşek’in de aralarında bulunduğu binlerce kişinin izlediği konserin sonunda havai fişek gösterisi de beğeni topladı.

Söke’nin kurtuluş günü coşkusuna katkısı nedeniyle sanatçıya Atatürk motifli halı ve plaket vererek teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bizim için büyük anlam taşıyan ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde Sevtuğ Kasapbaşoğlu ve Haluk Levent’i ağırlamaktan çok mutluyuz” dedi. Başkan Toyran konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Ayvalık’ta yanan yeşil alanlar için ağaç dikme seferberliği başlatan sanatçı Haluk Levent’e ayrıca teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, sahnede sanatçı Haluk levent ile bir bilinmeyen gerçeği paylaşırken; Haluk Levent büyük sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Başkan Toyran; Söke Kadın Sığınma Evi Derneği’nin davetlisi olarak hiçbir ücret almadan 2007 yılında Söke’de sahne alan sanatçının konserinden elde edilen gelirle, eşinden şiddet gören beş kadın ve çocuklarının hayata bağlandığını söyledi. Haluk Levent’in katkıları sayesinde bu çocuklardan 4’ünün mühendis, 3’ünün de öğretmen olarak mezun olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın bu sözleri üzerine Haluk Levent ve konser alanındaki binlerce kişi duygulu anlar yaşadı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın bu paylaşımının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen sanatçı bir kez daha alkış tufanına tutuldu.

Şarkı aralarında seyircisi ile sık sık diyalog kuran sanatçı, son günlerde gündeme gelen milli eğitim müfredatından Atatürk’ün çıkarılmaya çalışıldığı dile getirerek; “Anne ve babalara ailelere artık daha çok sorumluluk düşüyor. Müfredattan Atatürk’ü çıkarmaya çalışanlar, unutmasınlar ki kalplerden çıkaramazlar. Anne ve babalar çocuklarına Atatürk’ü daha çok anlatmalı, ciğerlerine kadar işlemeli” dedi. (İHA)