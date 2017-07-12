Film sahnesi deÄŸil gerÃ§ek kaza

AydÄ±nâ€™da meydana gelen ve film sahnelerini aratmayan trafik kazasÄ±nda kaskÄ±n Ã¶nemi bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AydÄ±n’da, bir otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ havalanÄ±p kendisine Ã§arpan otomobilin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada otomobilin tavanÄ± Ã§Ã¶kerken, motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ baÅŸÄ±ndaki kaskÄ± ile fÄ±rlayÄ±p dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ otomobilin Ã¼zerinde saÄŸlÄ±k ekiplerini bekledi. Kendisine Ã§arpan otomobilin Ã¼zerinde hareketsiz bir ÅŸekilde ilk mÃ¼dahalesinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekleyen talihsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼ daha sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. AydÄ±nâ€™Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen ilginÃ§ kaza ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar amatÃ¶r kameralara yansÄ±rken, kaskÄ±n Ã¶nemi de bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±. (Ä°HA)