FETÃ–’nÃ¼n SÃ¶ke’deki Ã¶ÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik davada 4 tahliye

AydÄ±nâ€™da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 23 sanÄ±klÄ± SÃ¶keâ€™deki Ã¶ÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±. 10 tutuklu sanÄ±ktan 4â€™Ã¼nÃ¼n daha tahliye edildiÄŸi davada, tÃ¼m sanÄ±klara yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konuldu.

AydÄ±n 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde gÃ¶rÃ¼len dava kapsamÄ±nda dÃ¼n ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan 12â€™si tutuklu ve 10â€™u adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan 22 sanÄ±ÄŸÄ±n ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Firari 1 Ã¶ÄŸretmenin de arandÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± verdi.

AydÄ±n 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Mustafa Ãœmit, 2 gÃ¼n sÃ¼ren ifadelerin ardÄ±ndan kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Tutuklu 12 sanÄ±ktan 4â€™Ã¼ serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, dosyada yer alan tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde bulunan tedbir kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TÃ¼m sanÄ±klara yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konulan dava 26 EylÃ¼l’e ertelendi. (Ä°HA)