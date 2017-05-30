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30 Mayıs 2017
Söke, Yaşam

Dut toplarken çatıdan düşen muhasebe müdürü öldü

Aydın’ın Söke ilçesinde muhasebe müdürü, dut toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Söke TARİŞ Muhasebe Müdürü Fethi Aratemir (45), iftar sonrası TARİŞ tesisleri içinde bulunan ağaçtan dut toplamak istedi. Ağacın yanındaki çatı kaplamasına çıkan Aratemir, eternit malzemenin kırılmasıyla yere düştü. Aratemir’i yerde hareketsiz yatarken gören tesisteki bekçiler, 112 Acil Servis’e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fethi Aratemir’in yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis de olay yerinde inceleme yaptı. Bu arada olayı duyan TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ve Kooperatif yöneticileri de olay yerine geldi.
Aratemir’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığınca el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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