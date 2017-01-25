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25 Ocak 2017
Güncel, Siyaset, Söke

Cumhurbaşkanına Hakaretten Hapis Cezası Aldı

Sökeli Mehmet Şahin Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayetlerini geri çekmesine rağmen kendisine ceza verilmesine tepki gösterdi
Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen teröre tepki eyleminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Mehmet Şahin Işık, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaları geri çekmesine rağmen kendisine ceza verilmesine tepki gösterdi.
Söke’de yaşayan Mehmet Şahin Işık, Ekim 2015’de Ankara’da meydana gelen bombalı saldırı sonrası düzenlenen eyleme katıldı. Işık, Cumhuriyet Meydanı’nda siyasi parti ve STK’ların düzenlediği bu etkinlik sonrası emniyete ifade vermeye çağrıldı. Terörü lanetlemek üzere yapılan kitlesel eylemde atılan sloganların Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği gerekçesiyle ifadesi alınan Mehmet Şahin Işık için Söke Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Işık’ı 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle erteleme yoluna da gitmedi.
“Cumhurbaşkanımız afetti ama mahkeme affetmedi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası toplumsal istikrar ve toplumsal barışın sağlanması adına kendine yönelik tüm davalardan vazgeçtiğini açıkladığını anımsatan Mehmet Şahin Işık, 15 Temmuz öncesi açılan davalardan ceza alan nadir inanlardan birisi olduğunu savundu. Işık, “Bu cezayı anlamıyorum. Mahkemenin muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanına kendisini kanıtlamak için bu kararı verdiğini düşünüyorum. Gerekli itirazlarda bulundum. Bu türlü yıpratmalarla insani duyarlılığımızdan vazgeçeceğimizi düşünüyorlarsa, vazgeçmeyeceğimizi söylüyorum. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın davaları geri çekmesine rağmen aldığım bu cezayı da hayretle karşılıyorum. Merak içindeyiz. Tüm bunları hakkım olduğu veya verilen bu haktan yararlanmam gerektiğini düşündüğüm için dile getiriyorum. Mahkeme kararında bir hata varsa da bu hatanın düzeltilmesini istiyorum” diye konuştu. (İHA)

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