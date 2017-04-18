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18 Nisan 2017
Asayiş, Söke

Çocuğunu ezip kaçan baba yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, kamyonetle geri manevra yaparken 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan firari baba jandarma tarafından yakalandı. Çok sayıda suçtan aranan anne ve baba gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezi karşısındaki ovalık arazide kamyonetiyle geri manevra yapan Z.D. (28), aracın arkasında duran 5 yaşındaki kızı Nur Banu’yu görmeyince üzerinden geçti. Eşi G.D. ile birlikte ağır yaralanan kızını hastaneye yetiştirmeye çalışan Z.D.’nin kullandığı kamyonetin yolda yakıtı bitti. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerini arayan anne-baba yardım istedi.
5 yaşındaki Nur Banu, ambulansa alınıp hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan anne G.D.’nin cezaevine yasak eşya sokmak suçundan arandığı, babanın ise kızını sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra firar ettiği tespit edildi. Söke’de saklandığı yerde yakalanan baba Z.D.’nin de 1’i hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım, 3’ü ise hırsızlık olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Baba Z.D. ile anne G.D., İlçe Jandarma Komutanlığı’nda alınan ifadelerinin ardından Söke Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Nur Banu’nun cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. (İHA)

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