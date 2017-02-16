CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan Söke’de partilileriyle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Söke’de partilileri ile bir araya geldi. Referandum konulu toplantı Söke Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşti.

Toplantıya CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere çok sayıda partili katıldı.

Toplantı İlçe Başkanı Hüseyin gündüz ve İl Başkanı Bayram İnci’nin açılış konuşmalarıyla başladı. CHP İl başkanı Bayram İnci, Aydın’da uğradığı silahlı saldırı sonrası koltuk değnekleriyle anayasa komisyonu görüşmelerini aksatmayan Bülent Tezcan’a teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan konuşmasında; “Gün sadece bizim gibi düşünenlere hitap etme meselesi değil. Önümüzde ciddi bir problem var. Türkiye’de demokratik cumhuriyeti yok edecek, hukuk devletini ortadan kaldıracak, rejimi değiştirecek ve demokrasi birikimimizi yok edecek bir anayasa teklifi var. Biz bunu parlamentoda anlatmaya çalıştık, milletin meclisinde, meclisin harakirisi anlamına gelen bu teklifi ret ettirmeye çalıştık ancak milletvekillerinin bir bölümünü ikna edemedik. Şimdi asıl hakem milletin önüne geliyoruz” dedi.

Tezcan, referandum kampanya sürecinde partililerin el birliği ve dayanışma içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Çalışmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. (İHA)