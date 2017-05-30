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30 Mayıs 2017
Söke, Yaşam

Bağarası’nda taşkının yaraları sarılıyor

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde Sarp Deresi’nin taşması sonucunda meydana gelen taşkının zararları silinmeye çalışılıyor.
Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri Bağarası Mahallesi için adeta seferber olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de Sarp Deresi’nde temizlik çalışmasını yürütüyor.
Bağarası Mahallesi’nde kısa süreli de sağanak yağış adeta Bağarası Mahallesi’ni esir almıştı. Bağarası’nın içinden geçen derelere dağlardan ulaşan sular, mahallenin birçok noktasını sular altında bıraktı. Bağarası’nda 105 Evler bölgesinde birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, eski mezarlık bölgesinde ve 19. Sokak üzerindeki evler de sular içinde kaldı. Vatandaşların bir yandan su, bir yandan da çamur ile mücadelesine belediye ekipleri destek verdi. Söke Belediyesi’nin kadın işçilerinden oluşan ekip vatandaşların ev temizliklerine yardım ederken, şantiye ve temizlik işleri ekipleri de genel temizlik çalışmalarını yürüttü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Söke İtfaiye Amirliği ekipleri de Bağarası’nda kapsamlı çalışma yaptı.
Bağarası Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun diyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, çalışmaları yerinde inceledi. Zarar gören evleri de ziyaret eden Başkan Toyran; “Belediye olarak yanınızdayız” mesajı verdi. Başkan Toyran’a Belediye Meclis Üyesi Mehmet Taşçı ve Bağarası Muhtarı Ahmet Özdemir de eşlik etti. (İHA)

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