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12 Ekim 2017
Söke

Bağarası Kapalı Pazaryeri Kuraları Çekildi

Söke Belediyesi tarafından pazartesi günü törenle açılışı gerçekleştirilecek Bağarası Kapalı Pazaryeri, Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bağarası’nın yeni pazaryeri alanında hizmet verecek esnafların yerleri gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kur’a çekimi Söke 3. Noteri huzurunda Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş’ın katılımıyla Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen Kur’a çekiminde 207 pazarcı esnafının yerleri belirlendi.
Yıllardır yapıldı, yapılacak diye konuşulan; 2014 yılına kadar belde olmasına rağmen Bağarası’nda hayata geçirilemeyen kapalı pazaryeri projesi Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın çabalarıyla kazandırıldı. Sadece Bağarası Mahallesi değil, çevresinde bulunan birçok yerleşim yerine de hitap eden Bağarası Kapalı pazaryerinde bulunan esnaflar bundan böyle daha modern bir alanda hizmet verecek. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar da yağmur ve çamurdan etkilenmeden, daha keyifli Pazar ihtiyacını görecek. Bağarası’nın yeni ve modern kapalı pazaryerinde sektörler kendilerine ayrılan alanlarda hizmet verecek.
Kura çekiminde konuşan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş; “Yıllardır hep konuşuldu, ama bir türlü hayata geçmedi. 2014 yılından sonra Bağarası mahalleye dönüşünce Söke Belediye Başkanımız Süleyman Toyran ve ekibi esnaflarımızın daha iyi hizmet edebilmesi, halkımızın da daha iyi ve sağlıklı şartlarda hizmet alabilmesi için modern Pazar yerini inşa etti. Pazaryerinin Bağarası halkı ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Pazaryerinin açılış töreni 16 Ekim Pazartesi günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Açılış töreninde sanatçı Saime Cantürk konser verecek. (İHA)

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