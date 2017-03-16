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16 Mart 2017
Ekonomi, Söke

Bağarası Esnaf Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Bağarası Düğün Salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 3. Bölge Birlik Başkanı Necip Saraç, Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, çeşitli kooperatiflerin temsilcileri ve kooperatif ortakları katıldı.
Genel kurul toplantısında gündemdeki faaliyet, denetleme ve bütçe raporları okunarak ibra edildi. Genel kurul toplantısının sonunda Bağarası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Yalabık ve Bağarası Sanayi Sitesi Başkanı Ali ihsan İpek Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptığı konuşmada; “Ticaret ve günlük yaşamın temel taşları olan esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Plaket sürpriz oldu, bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Toyran, Söke Belediyesi olarak Bağarası’na değer ve önem verdiklerini belirtti.
Bağarası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Özgen genel kurul toplantılarına katılan herkese teşekkür ederken, genel kurulda kendilerini ibra ederek güvenlerini bir kez daha gösteren kooperatif üyelerine de ayrıca teşekkür etti. (İHA)

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