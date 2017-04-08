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08 Nisan 2017
Çevre, Söke

Aydın’da su ürünleri denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan su ürünleri denetimlerinde yasak olarak avlanılan su ürünleri tekrar suya bırakıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Söke İlçe Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timince Söke ilçesi Güllübahçe Azmağı, Büyük Menderes, Tahliye Kanalı ve Çalıköy Regülatör Mevkiinde yapılan denetimde suda kurulu vaziyette bulunan 1 adet gergi ağı ile 15 adet pinter’e sökülerek el konuldu. Yasak olarak avlanılan balıklar suya bırakıldı.
Gıda Tarım Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa istinaden düzenlenen 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğ ile 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre İlimiz sınırlarında yer alan tüm iç su kaynaklarında Sazan ve Yayın balığı türleri için 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasındaki av yasağı devam etmektedir. Ayrıca, belirtilen tebliğlere göre iç su kaynaklarımızda kiralama yapılmaksızın ağ, pinter gibi ticari av malzemelerinin kullanılması yasaklanmıştır. Bu çerçevede, ticari balıkçılarımız ile sportif amaçlı olarak su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın belirtilen mevzuatta yer alan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere uyması su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir kılınması açısından önem arz etmekte olup, su ürünleri avcılığına ilişkin denetim çalışmalarına İl/İlçe müdürlüklerimizce devam edilecektir” denildi. (İHA)

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