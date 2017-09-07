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07 Eylül 2017
Söke, Yaşam

AYBA ekipleri Söke’de bir aileye daha el uzattı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Türkiye’ye kazandırılan örnek proje AYBA’nın çalışmaları kapsamında yardıma muhtaç bir aileye daha el uzatıldı.
Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ile Aydın genelinde hane ziyaretlerinde bulunan AYBA ekipleri maddi durumu yeterli olmayan, aileleri tespit ediyor. Söke ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi’nde maddi zorluklar ile hayata tutunmaya çalışan aileye Çerçioğlu’nun talimatları ile yardım eli uzandı. Aile Çerçioğlu’nun bu yaklaşımı karşısında duygulandı. Ekiplerin tespitleri doğrusunda giyecek ve eşya yardımı alan aile Çerçioğlu’na teşekkür etti .
Evlerine gelen AYBA ekipleri sayesinde hayata yeniden tutunan ailenin komşuları, “Anne ve çocukları eşi ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı zor durumdaydılar. Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekiplerinin geldiğini gördük. Eve girmeleri ve çıkmaları bir oldu. Şaşırdık, kaldık. Aradan bir saat bile geçmeden üç araçla evin kapısının önüne birçok personeliyle gelen ekipleri gördük. Allah Özlem Çerçioğlu’ndan razı olsun. Böyle bir hizmeti Aydın halkı ile buluşturduğu için biz de çok mutlu olduk” diye konuştular. (İHA)

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