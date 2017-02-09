Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 93. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin ilanının ardından yurt gezisine çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 93. yıldönümü törenle kutlandı.

Söke İlçe Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kutlama programına katılım yoğun oldu.

Tören, tarihsel anlatımlarda belirtildiği gibi Atatürk’ün Söke’nin Kuşadası girişi Abalaki mevkiinde bugünkü Cafer efe heykelinin olduğu noktada başladı.

Kuşadası yolu Granta mevkiinden yürüyüşe başlayan Bisiklet Gurubu ve çoğunluğu kadınlardan oluşan yürüyüş grubu karşılama noktası olan Cafer Efe Heykeli’ne geldi.

İlçe protokolü tarafından burada karşılanan bisiklet ve yürüyüş grubu Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu’na bayrak teslim etti.

Kaymakam Kurtbeyoğlu teslim aldığı bayrağı izci grubuna verdi.

Daha sonra Cafer Efe Heykeli’nden bando eşliğinde yürüyüş ile kutlama alanı olan Cumhuriyet Meydanı’na geçildi.

Yürüyüş ve törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Per. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan, öğrenciler ve Sökeli vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen kutlama töreninde çelenlerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Günün önemine ilişkin ilk konuşmayı Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptı.

Toyran konuşmasında, Başkan Toyran konuşmasında; “Büyük Önderimiz kurduğu Cumhuriyet’in, yaptığı ve yapacağı devrimlerin etkilerini yerinde görmek istiyordu. Bunun için yurdun dört bir yanını gezdi. Halkı dinledi, ihtiyaçları yerinde tespit etti. Bu geziler kapsamında 9 Şubat 1924 günü Söke’mizi de onurlandıran Ulu Önderimiz yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi ilçemizde de, cumhuriyetin ve devrimlerin, ne kadar coşkuyla karşılandığını ve ne kadar çok benimsendiğini büyük bir memnuniyetle görmüş ve mutlu olmuştur. Atatürk’ümüz ulusumuzun kalbinden hiçbir zaman çıkmayacaktır. Manevi miras olarak ne bir dogma, ne de katı bir dünya görüşü bırakan, sadece bilimin yolundan gitmeyi, kendisinin manevi mirası olarak ilan eden bu büyük insanı anlamak; ülkemizi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmaya çalışmakla olur. Bizler bu mirası kutsal bir emanet olarak yüreğimizde hissediyoruz. Bu emanetin sonsuza kadar bekçileri olacağız. Hukukun üstünlüğü ve cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya sarılıp özgür bireyler olarak yaşamanın onurundan vazgeçmeyeceğiz” sözlerine yer verdi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise konuşmasında; “Şüphesiz devletin kurucusu ve milletin kurtarıcısının bir beldeye gelişi başlı başına önemli bir olaydır. Bununla birlikte ulu önderin Söke ziyaretine aynı zamanda ülkemizin en önemli e büyük tarım alanlarından biri olması sebebiyle tarım ve tarımla uğraşanlara ve esasen Türk Milletini besleyen, giydiren ürünleri üreten insanımıza kısacası üretim faaliyetlerine gösterdiği ilgi, verdiği destek olarak da görmek gerekmektedir. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet’in ilanının hemen akabinde İzmir İktisat Kongresinde esas mücadelenin yeni başladığını, ekonomik gelişme temin edilmeden tam bağımsızlığın sağlanamayacağını ifade ederken, topyekün üretim çağrısında da bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okurlarken, Halk Oyunları ekipleri gösterileri de yapıldı.

Törende 93. Yıl nedeniyle düzenlenen spor müsabakalarının madalya töreni de yapıldı. (İHA)