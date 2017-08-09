ArÄ±zalanan motorunu tamir ederken otomobil Ã§arptÄ±

AydÄ±n’Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde yeni aldÄ±ÄŸÄ± motosikleti arÄ±zalanÄ±nca yol kenarÄ±nda tamir eden genÃ§ bir otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, KuÅŸadasÄ±’ndan satÄ±n aldÄ±klarÄ± 35 Z 017 plakalÄ± motosikletle Antalya’ya dÃ¶nen 20 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Cingiz ve arkadaÅŸÄ± Ersen Ãœnal, SÃ¶ke-Ä°zmir karayolu Åžarlak mevkiinde motorlarÄ± arÄ±za yapÄ±nca yol kenarÄ±nda durdular.

AynÄ± yÃ¶nde seyreden Oksel Ã–. yÃ¶netimindeki 09 ED 403 plakalÄ± otomobil motorunu tamir eden Cingiz’e Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle Cingiz olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, olay yerine gelen ekiplerce kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.