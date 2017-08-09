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09 AÄŸustos 2017
AsayiÅŸ, SÃ¶ke

ArÄ±zalanan motorunu tamir ederken otomobil Ã§arptÄ±

AydÄ±n’Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde yeni aldÄ±ÄŸÄ± motosikleti arÄ±zalanÄ±nca yol kenarÄ±nda tamir eden genÃ§ bir otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, KuÅŸadasÄ±’ndan satÄ±n aldÄ±klarÄ± 35 Z 017 plakalÄ± motosikletle Antalya’ya dÃ¶nen 20 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Cingiz ve arkadaÅŸÄ± Ersen Ãœnal, SÃ¶ke-Ä°zmir karayolu Åžarlak mevkiinde motorlarÄ± arÄ±za yapÄ±nca yol kenarÄ±nda durdular.
AynÄ± yÃ¶nde seyreden Oksel Ã–. yÃ¶netimindeki 09 ED 403 plakalÄ± otomobil motorunu tamir eden Cingiz’e Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle Cingiz olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, olay yerine gelen ekiplerce kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

 

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BURAY, SÃ–KE'DE KONSER VERECEK
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