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03 Nisan 2017
Asayiş, Söke

Alkollü, Ehliyetsiz, Tek Elli…

Aydın’ın Söke ilçesinde ticari kamyonetle bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerinde bulunamayan sürücülerden birinin özel bir hastaneye ‘yüksekten düştüm’ diyerek tedaviye geldiği belirlenince alkollü, ehliyetsiz ve bir eli olmayan sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eski Özbaşı yolunun 4. kilometresinde meydana gelen kazada Erdal K. yönetimindeki 09 SH 718 plakalı otomobil ile Taner K. yönetimindeki 09 JJ 354 plakalı özel bir şirkete ait servis kamyoneti çarpıştı. Kazada sürücüler Erdal K. (40) ve Taner K. (40) ile kamyonette bulunan Harun Ş. yaralandı. Kamyonette bulunan Taner K. ve Harun Ş. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ehliyetsiz alkollü sürücü: “yüksekten düşerek yaralandım”
Otomobil sürücüsü ise jandarma olay yerine geldiğinde yoktu. Kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye giden Erdal K.’nin “yüksekten düşerek yaralandım” deyip tedavi olmak istediği öğrenildi. Jandarma gelen haber üzerine hastaneye gitti. Erdal K.’nın kazaya karışan diğer taraf olduğunu belirledi. Bir eli olmayan sürücü Erdal K.’nın ehliyeti olmadığı da ortaya çıkarken, yapılan kontrolde 300 promil alkollü çıktı.
İki aracında büyük hasar gördüğü çift taraflı kaza ucuz atlatılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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