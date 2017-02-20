Ailesi kendisini beklerken, cenazesi geldi

24 Aralık’ta ortadan kaybolmasının ardından Uşak’ta ortaya çıkan Sökeli genç, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Ailesinin kendisinden iyi haber beklediği genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

22 Yaşındaki Sökeli Semih Ak’ın hazin öyküsü başta ailesi olmak üzere Sökelileri üzdü. Semih Ak Didim’de bir restaurantta çalışıyordu. 24 Aralık’ta ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Günlerce ulaşılamayan Semih Ak daha sonra ailesine “Uşak’tayım” dedi. Ailesinin ısrarlarına rağmen Söke’ye dönmeyen Semih Ak’ın Uşak’ta kiraladığı evde, Söke’ye dönmek üzere biletini aldığı gün yangın çıktı. Elektrik sobasından çıkan yangında zehirlenerek öldüğü belirtilen gencin Söke’ye cenazesi geldi.

Babası Bülent Ak’ın daha önce vefat ettiği, Söke’de annesi Songül Ak ve kardeşi ile birlikte yaşadığı belirtilen Semih Ak’ın cenazesi memleketi Söke’de son yolculuğuna uğurlandı. Anne Songül Ak fenalaştığı için hastaneye kaldırılırken, cenazeye katılamadı. Semih Ak’ın cenazesi Söke merkez Kocacami’de kılınan öğle namazı sonrasında toprağa verildi.

Talihsiz gencin amcası Mehmet Ali Ak; “Üniversiteyi Uşak’ta okumuştu. Uşak’ta iş bulduğunu ve orada ev tuttuğunu söyledi. Yalnız olduğu evde zehirlenerek vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz” dedi. (İHA)