50 yıllık kalaycı mesleğini yaşatmakta kararlı

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Kısa bir süre önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirten Mehmet Yareneri’ni, yaşadığı sağlık sorunu bile meslekten uzaklaştıramadı.
Tükenmekte olan mesleklerin tümünde olduğu gibi kalaycılıkta da çırak yetiştirilemediğini ifade eden Söke ve çevresinin tek kalaycısı Mehmet Yareneri; “Mesleğin son dönemleri. Teknoloji çok etkiledi, çırak yetiştirmek imkansız hale geldi. Ege Bölgesi’nde düğünlerde hâlâ keşkek kazanlarının yaygın olması nedeniyle onlar gelmeye devam ediyor. O da biterse bakırın pek adı anılmayacak” dedi. (İHA)
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