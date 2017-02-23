50 yıllık kalaycı mesleğini yaşatmakta kararlı

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde kendisine ait iş yerinde kalaycılık yapan 68 yaşındaki Mehmet Yareneri, 50 yıldır yaşatmaya çalıştığı mesleğini inatla devam ettiriyor.

Tükenmekte olan meslek dallarından biri ola kalaycılıkla çok küçük yaşlarında tanışan Mehmet Yareneri, bakır malzemelerin imalatı ile başladı.

Çıraklık ve kalfalık dönemini imalathanelerde geçiren Mehmet Yareneri 60’lı yılların sonunda Bağarası Mahallesi’nde kendisine ait işyerini açtı.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mutfaklarda kullanılan eşyalar zamana uysa da, o inatla mesleğini sürdürmeye devam etti.

Günümüzde hâlâ evlerde birçoğu dekoratif amaçlı kullanılan bakır kap, sini, tepsi, nostaljik mangalların kendisine kalaylanmak üzere geldiğini belirten Mehmet Yareneri, gücü yettiğince mesleğini yaşatmakta kararlı olduğunu söylüyor.