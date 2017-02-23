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23 Şubat 2017
Söke, Yaşam

50 yıllık kalaycı mesleğini yaşatmakta kararlı

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde kendisine ait iş yerinde kalaycılık yapan 68 yaşındaki Mehmet Yareneri, 50 yıldır yaşatmaya çalıştığı mesleğini inatla devam ettiriyor.
Tükenmekte olan meslek dallarından biri ola kalaycılıkla çok küçük yaşlarında tanışan Mehmet Yareneri, bakır malzemelerin imalatı ile başladı.
Çıraklık ve kalfalık dönemini imalathanelerde geçiren Mehmet Yareneri 60’lı yılların sonunda Bağarası Mahallesi’nde kendisine ait işyerini açtı.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mutfaklarda kullanılan eşyalar zamana uysa da, o inatla mesleğini sürdürmeye devam etti.
Günümüzde hâlâ evlerde birçoğu dekoratif amaçlı kullanılan bakır kap, sini, tepsi, nostaljik mangalların kendisine kalaylanmak üzere geldiğini belirten Mehmet Yareneri, gücü yettiğince mesleğini yaşatmakta kararlı olduğunu söylüyor.

Kısa bir süre önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirten Mehmet Yareneri’ni, yaşadığı sağlık sorunu bile meslekten uzaklaştıramadı.
Tükenmekte olan mesleklerin tümünde olduğu gibi kalaycılıkta da çırak yetiştirilemediğini ifade eden Söke ve çevresinin tek kalaycısı Mehmet Yareneri; “Mesleğin son dönemleri. Teknoloji çok etkiledi, çırak yetiştirmek imkansız hale geldi. Ege Bölgesi’nde düğünlerde hâlâ keşkek kazanlarının yaygın olması nedeniyle onlar gelmeye devam ediyor. O da biterse bakırın pek adı anılmayacak” dedi. (İHA)

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