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23 Şubat 2017
Kültür Sanat, Söke

122 Yıllık Söke Halk Kütüphanesi’ne İlgi Yoğun

Tüm teknoloji olanaklarına rağmen kütüphanelerin yeri hala bir başka. Söke’de tarihi binada hizmet veren Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’ne olan ilgi dikkat çekiyor. 2016 yılı rakamları oldukça dikkat çekici.
Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nden 2016 yılında 27 Bin 906 kişi yararlandığı, 2016’yılının ikinci yarısının güncellenen verilerine göre 2 Bin 502 kişi yeni kayıt oldu. Bünyesinde 26 Bin 671 kitap barındıran Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nin çeşitlilik yelpazesi de çok geniş.
122 yıldır ayakta duran bina, Eyüp Hilmi Fırat tarafından 1962 yılında babası Hacı Halil Paşa’dan kalan konağı halk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Özel İdareye hibe etti. 1985 yılında ise Kaymakamlığın talebi üzerine tarihi değeri bulunan eski eser olarak Kültür Bakanlığına tahsis ve hazine adına tescil edildi.

Tarihi dokusuyla büyüleyen Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi 1962’den bu yana tam 55 yıldır kültür yuvası olarak hizmet veriyor.
Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek bir süre önce göreve başlayan Müdür Fatih Akbaba’dan çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yeni düzenlemeleri yerinde inceledi. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Söke Halk Kütüphanesi ilk başta tarihi binasıyla insanı farklı bir dünyaya sokuyor. Ziyaretimiz hafta içi olmasına rağmen çok sayıda okuyucunun kütüphanede okuma/çalışma için bulunduğunu görmek bizi sevindirdi. Kütüphanemizde çok miktarda ve değişik türlerde dergi v.b. süreli yayını ücretsiz takip etmek de mümkün” dedi. (İHA)

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