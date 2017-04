12 Yaşındaki Osman’ın özgüveni hayran bıraktı

Sökeli öğrenci Osman Avcı özgüveni ile şaşırtırken, bir yandan da hayran bıraktı.

Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Osman Avcı, yalnız başına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın makamına geldi. 12 yaşındaki Osman Avcı Başkanlık sekreterliğine Başkan Toyran ile tanışmak ve görüşmek istediğini, kendisine sorunlar ileteceğini belirtti. Osman Avcı’nın bu talebi Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a iletilirken, Başkan Toyran Osman Avcı’nın talebini geri çevirmedi. 100. Yıl Atatürk Ortaokulu’nun aynı zamanda okul temsilcisi olan Osman Avcı ile makamında sohbet eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Osman Avcı’nın kendisinden taleplerini dinledi.

Bulduğu her fırsatı vatandaşlarla birlikte geçirmesi, özellikle çocuklarla olan diyalogları ile beğeni toplayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, kapılarının her yaştan ve her kesimden herkese açık olduğunu bir kez daha gösterdi. Birlikte fotoğraf çektirmelerinin ardından Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a teşekkür eden Osman Avcı, Başkan Toyran’ı okullarına da davet etti. Başkan Toyran, öğrenci Osman Avcı’ya okullarına gelme sözü verdi. (İHA)