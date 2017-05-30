“ZEYTİNLİKLERİN ÖLÜM FERMANI”

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci Zeytinlik, Kıyı ve Mera Yasa Tasarısıyla ilgili olarak bir basın açıklamasında bulundu.

İnci; “Zeytinlikler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.” dedi.

Meclis Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülecek “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi” başlıklı tasarının, birçok maddesinin üretim reformuna ilişkin olmasına rağmen, üretimle ve sanayileşmeyle ilgisi olmadığına, zeytini ve zeytinciliği, meraları ve kıyıları yok etmeye yönelik maddeler taşıdığını iddia eden CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci; “Bu maddelerle şimdiye kadar istenip de kamuoyu tepkisiyle gerçekleştirilemeyen üç önemli alanda değişiklik getiriliyor. AKP usulü bir taslakla zeytinlikler, kıyılar, meralar daha fazla imara açılmak ve yapılaştırılmak isteniyor. AKP usulü yasa yapma mantığıyla, iki iyi şeyin içine üç kötü şeyi doldurup arada torba yasayla gece yarısı geçirmeye kalkıyorlar. Bu yasa geçerse kıyılardaki dolgu alanlarında, denizcilik faaliyetini, deprem riskini, çevre faktörünü hiçe sayacak, uydurma bir “kamu yararı kararı” alacak Bakanlar Kurulu, kıyı dolgu alanlarında endüstri bölgesi ya da denize sıfır konumda kamu hastanesi projesini hayata geçirecektir. İktidar, ya yandaşı şirketlere yeni kapılar aralayacak, ya da çevreyi ve kent planlarını altüst ederek çevreye rağmen endüstri bölgesi ve hastane kurmaya kalkacaktır.” dedi.

“ÇOK BÜYÜK YANLIŞIN İÇİNDELER”

“Getirilen bu tasarıda meraları yapılaşmaya açıyorlar ve böylece kıyıları yok etmek istiyorlar.” diyen İnci; “Zeytinliklerde koku ve duman çıkaracak sanayi faaliyetlerine göz yumacaklar, zeytinlikleri yok etmeye dönük bir adım atmaya çalışıyor. Bu tasarının mera ve zeytinliklerle ilgili maddeleri, tarım ve hayvancılıktaki üretimi düşürecektir. Tasarı sanayi üretimini arttırmayı hedeflemişse de çok büyük yanlışın içindeler. Zeytine rağmen, meraya rağmen, kıyı alanlarına rağmen sanayicilik olmaz. Zeytin stratejik bir tarımsal sanayi ürünüdür. Teşvik edilmesi, daha çok geliştirilmesi gerekirken olmadık bir sebebe dayandırılarak yok edilemez. Ayrıca sanayi ,tarıma ve hayvancılığa, çevreye ve kent planlamasına alternatif şekilde büyüyemez.” şeklinde konuştu.

“ZEYTİNLİKLER YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA”

Tasarının zeytini korumayı değil, yandaşı korumayı ve kurtarmayı hedeflediğini iddia eden İnci;

“Zeytin kesene hapis cezası öngören kanun artık para cezasıyla işi kurtarıyor. Yeni “zeytinlik saha” tanımı ve devamındaki maddeler, zeytinliklerde hayvan otlatmanın cezai yaptırımını düşürmüştür.Tasarının “zeytinlik saha” tanımı ve “Kurul” tanımı getiren 2’nci maddesi, mevcut kanun hükmünün tersine zeytinlik sahalarda ve bu sahalara en az 3 km. mesafede “toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmünü kaldırmakta, sadece kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez hükmünü korumaktadır. Tasarıda zeytin sahalarına en az bir kilometre mesafede koyun ve keçi ağılı yapımı yasak kapsamı dışına alınmış, hükme aykırı hareket edenlere verilecek hapis veya adli para cezası hükmü kaldırılmıştır. Bunun yerine sembolik olarak 5 bin TL idari para cezası getirilerek zeytinliklerde hayvan otlatılmasının önüne geçmek için 22 yıl önce hazırlanmış düzenleme delinmek istenmektedir. Zeytinliklere özel koruma önlemi alan 1995 tarihli yasa sayesinde bugüne dek edinilen kazanımlar bu maddedeki düzenlemeyle son derece ağır bir suistimale uğrayacak, zeytinlikler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.Bu değişikliklerle, valinin başında duracağı, iktidarın talimatı dışına çıkamayacak bir kurulla o illerdeki zeytinliklere tesis kurulmasının önü açılıyor.” ifadelerini kullandı.

“ZEYTİNLİKLERİN ÖLÜM FERMANI ANLAMINA GELİYOR”

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ayrıca; “Tasarıyla öngörülen Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu, devamında 4’üncü maddedeki düzenlemeyle zeytinliklerin ölüm fermanı anlamına gelebilecek içerikte düzenlenmiştir. Kurul, 4’üncü maddede görüleceği üzere, tümüyle siyasi otoritenin talimatına açık olacaktır. İktidarın yakın ilişkide olduğu şirketlerin çıkarına uygun biçimde, “alternatif alan olmadığı” gerekçesiyle, “kamu yararı kararı” alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalar üzerinde işletme kurulmasına olur verebilecektir. Böylece, partili cumhurbaşkanının talimatı, partiye güdümlü valinin izniyle partili şirketlerin zeytinliklere dalmasına zemin yaratılıyor.” dedi.

“DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR”

“Yandaş için çıkarılacak Bakanlar Kurulunun “kamu yararı kararı”, kanuna eklediği bu istisna hükmüyle dünyada görülmemiş bir çarpık sanayileşme uğruna tarımı gözden çıkarmaktadır.” diyen İnci açıklamasında şunları kaydetti; “Meclis, farklı sanayi kolları ile tarımdaki üretimin, altyapı ve ulaştırma ile tarımdaki istihdamın birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bilerek hareket etmelidir. Zeytinliklerin ve Meralara yok edilmesine, Kıyıların peşkeş çekilmesine ilişkin bu düzenleme, tarımda ciddi ölçüde gelir ve istihdam kaybı yaratacak,bu üç alanda telafisi imkansız zararları ortaya çıkaracaktır. Kıyı Kanunu, Mera Kanunu ve zeytincilikte değişiklik öngören maddeler, tarımı, hayvancılığı, denizciliği ve çevreyi, plansız bir sanayileşme ve çarpık kentleşme uğruna heba edilmeye yöneliktir.Bu nedenlerle zeytinlik,mera ve kıyı yasa değişikliğini içeren maddeler derhal geri çekilmelidir.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)