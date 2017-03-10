VATAN PARTİSİ’NDE KURULTAY HEYECANI

Vatan Partisi (VP) 10’uncu Olağan Genel Kurultayı bugün başlıyor.

11, 12 ve 13 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 3 günlük genel kurultay için, Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı da çalışmalarını tamamladı.

Vatan Partisi 10’uncu Genel Kurultayı, “Vatan Savaşından Millî Hükümete” sloganıyla açılacak.



Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’ndaki şölene ve Büyük Anadolu Oteli’ndeki toplantılara katılmak üzere Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı.

16 Nisan referandumuna dair mesajların da verilmesi beklenen VP 10’uncu Genel Kurultay için açıklama yapan VP Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, iktidar mücadelesine vurgu yaptı ve Türkiye’yi yönetmeye hazır olduklarını iddia etti. Bugün Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak olan kurultay, 12 ve 13 Mart tarihleri süresince 81 ilden gelen Bin 200 delegenin katılımıyla Büyük Anadolu Oteli’nde devam edecek.Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’ndaki şölene ve Büyük Anadolu Oteli’ndeki toplantılara katılmak üzere Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı.16 Nisan referandumuna dair mesajların da verilmesi beklenen VP 10’uncu Genel Kurultay için açıklama yapan VP Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, iktidar mücadelesine vurgu yaptı ve Türkiye’yi yönetmeye hazır olduklarını iddia etti.

VP İl Başkanı Albayrak şunları söyledi:

“Türkiye’nin 81 ilinde örgütlü olan, doğudan batıya her yerde güçlü olan bir tek Vatan Partisi var. Türkiye’nin dört bir noktasında artık bizi işaret ediyorlar. Daha önceki 9 kurultayımızda programımızı ördük, halkımızla bütünleştik, ülkemize musallat olanlara karşı mücadele verdik. Şimdi 10. kurultayımıza geldik; artık düzlemimiz hükümet mücadelesidir, iktidar mücadelesidir. Türkiye’yi yönetmeye hazır olduğumuzu bu kurultayda herkese belirteceğiz. Türk Milleti’nden yetki isteyeceğiz.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)