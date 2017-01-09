ÜLKÜ-TEK’İN YENİ BAŞKANI PEHLİVAN

Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği Aydın Şubesi’nin yeni başkanı Anıl Pehlivan oldu.

Aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanları İş Yeri Hekimleri Kalite Denetçileri Eğitimcileri ve Eğiticileri Derneği (İSGÜMDER) Kurucu Başkanı olan Anıl Pehlivan, 29 Aralık 2016’da gerçekleştirilen Aydınlı Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçildi.

Yeni yıla yeni isimlerle giren ÜLKÜ-TEK Yönetim Kurulu’nun, 17 Aralık 2016’da toplanarak görev dağılımı yapması bekleniyor.

Seçimin ardından bir açıklama yapan Ülkü-Tek Aydın Şubesi eski Başkanı Mustafa Tolan, şimdiye kadar olan çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği Aydın Şubesi yeni Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Anıl Pehlivan, genel kurula katılan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, Türk milletinin bilgi ve teknoloji alanındaki önemli eksikliklerini ve sorunlarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Milletler mücadelesinin ‘bilgi gücüne’ dayalı olarak acımasızca sürdüğü dünyamızda, çok ciddi boyutta iç ve dış tehditlerin baskısı altındaki Türk Milletinin bilgi ve teknoloji üretmesinin önündeki ekonomik, sosyal ve benzeri engeller henüz ortadan kaldırılamamış, Türk insanının özünde mevcut olan ‘büyük işler başarabilme inanç ve enerjisi’, millî ve çağdaş bir şekilde hayata yeterince aktarılamamıştır. Bu genel durumda, Ülkü-Tek Aydın Şubesi olarak amacımız; Öncelikle Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın teknik sorunlarını ele alarak çözümler geliştirmek, Türk milletinin kendi teknolojilerini üretmesi için projeler üretmek ve çalışmalar yapmak, teknik eğitim veren üniversite, yüksekokul, teknik okullar, meslek yüksekokulları, meslek liseleri mezunu olan üyelerimizin sosyal dayanışmalarını ve iş birliklerini sağlamak, uygulamalar sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak, meslekî bilgi ve görgü ile genel kültürlerini arttırmak, her alanda gelişen teknolojiyi takip etmek ve üyelerimizi bu konularda bilgilendirmek, ülkenin teknolojik kalkınmasına yararlı elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. İlimizdeki teknik, teknolojik ve bilimsel alandaki tüm gelişmelerle ilgili olarak, derneğimiz görüşleriyle katkıda bulunacak, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Bu anlamda, gerçekleştirdiğimiz olağanüstü genel kurulumuzda şahsıma ve yönetim kurulu üyelerimize gösterdiğiniz teveccühten dolayı teşekkür eder, genel kurulumuzun Aydın’ımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ederim.”

Genç mühendislerin ağırlıklı olduğu yeni yönetim ve denetim kurullarında şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Asil üyeler:

Anıl Pehlivan, Ömer Ersagun Güldamla, Haktan Işılak, Volkan Cem, Baybars Dal, Nihat Bozkurt.

Yönetim Kurulu Yedek üyeler:

Oğuzhan Mercan, Yusuf Oyar, İlhan Adıyaman, Çağatay Özcan, Cafer Menderes, Erol Yüksel, Fırat Akşahan.

Denetim Kurulu Asil üyeler:

İsmail Kebelioğlu, Mustafa Tolan, Alparslan Sarıkaya.

Denetim Kurulu Yedek üyeler:

Ayça Güzel, Aykut Şahin, Kenan Ateş.

(HABER MERKEZİ)