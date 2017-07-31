Türkiye’nin İlk Kadın Bakanından Çerçioğlu’na ziyaret

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın bakanı Dr. İmren Aykut, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Dr. İmren Aykut; “Sayın başkan Türkiye için çok büyük bir örnek teşkil ediyor ve bize çok büyük gurur veriyor. Şimdiye kadar yaptığı tüm işler mutluluk verici. Şimdiye kadar böyle bir örnek ile karşılaşmamıştık, Sayın Başkanı kutluyorum.’’ dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı Dr. İmren Aykut’a teşekkür eden Başkan Çerçioğlu ise, “Nazik ziyaretinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yerel yönetimde kadınlarımızın rolünün daha fazla olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. (İHA)