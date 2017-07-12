TİLKİ’DEN SERT YANIT; “AKP’NİN ARKA BAHÇESİ”

CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, Vatan Partisi İl Başkanı Emre Albayrak’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşü ile ilgili sert eleştirilerine cevap verdi.

Albayrak’a oldukça ağır bir dille yanıt veren Tilki; “Sayın il başkanının partisini gündeme getirme çabasını anlıyor, ancak kendisinin basit ve ucuz eleştirilerden uzak durmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da başlattığı ve milyonların katıldığı Maltepe mitingi ile son bulan Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak sert eleştirilerde bulunan Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak’a, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Yılmaz Tilki’den cevap gecikmedi.

Tilki; Vatan Partisi Aydın İl başkanı Emre Albayrak’ın basın açıklamasını hayretler içinde okudum. Bu basın açıklamasının tek ve yegane amacı vardır, unutulan partiyi “hatırlatmak”.” şeklinde konuştu.

“PERİNÇEK’İN, PKK İLE İLİŞKİSİ HERKESİN MALUMUDUR”

Referandum çalışmalarında “Hayır” çalışmasını en az Vatan Partisi’nin yaptığını iddia eden Tilki; “Referandum çalışmalarında Hayır Bloğu Aydın’da Yüzde 65 hayır oyu çıkarırken bu alanda en az çalışmayı yapan kurum Vatan Partisi’dir. Kendileri klimalı evlerinden ve serin parti binalarından çıkmayıp sosyal medya üzerinden hayır çalışması yaparken, CHP Aydın İl başkanlığı ana kademesinden, kadın ve gençlik kollarına kadar köy köy, sokak sokak hayırı ilmek ilmek örmüş ve bizzat anlatmıştır.

Biz YSK’nın kararına tepki olarak sokaklarda çığ olmuşken kendileri yine serin parti binalarında oturmayı tercih etmişler, tepki dahi göstermemişlerdir. PKK ve FETÖ terör örgütleri ile ismi yan yana gelecek son kurum CHP’dir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in PKK’nın başı Abdullah Öcalan ile fotoğrafları ve PKK ile ilişkisi herkesin malumudur ve gün gibi ortadadır.” dedi.

“VATAN PARTİSİ, AKP’NİN ARKA BAHÇESİ”

“CHP olarak bizim bir iktidar sevdamız olduğu doğrudur ancak ne FETÖ ne PKK ile bir işbirliğimizin olmadığı açık ve nettir.” diyen Tilki açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Vatan Partisi yıllardır AKP’nin arka bahçesi konumundan kurtulamamış ve hangi amaca hizmet ettiklerini kendileri dahi bilmemektedir. Kendilerinin tek amacı AKP’ye hizmet etmek ve halk tarafından beğeni toplamış olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na mesnetsiz eleştiriler yöneltmektir.

Adalet herkes içindir, tüm adalet arayıcıları yürüyüşümüze katılmış ve bu bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Ülkede adalet ayaklar altına alınmışken henüz hüküm giymemiş olan herkes masumdur ve hakkını her türlü hukuki platformunda aramakta özgürdür. Sayın İl Başkanı’nın partisini gündeme getirme çabasını anlıyor ancak kendisine basit ve ucuz eleştirilerden uzak durmasını tavsiye ediyorum.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)