TGB’Lİ GENÇLERDEN “VAZİFE” DERGİSİ

Türkiye Gençlik Birliği Aydın İl Başkanlığı’na mensup gençlerin ilk sayısını çıkarttığı “Vazife” Dergisi, yayın hayatına başladı.

Şubat ayında ilk sayısı yayınlanan derginin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, aynı zamanda TGB Aydın İl Başkanı olan Mehmet Babacan.

Derginin Genel Yayın Yönetmenliği’ni Ömer Erdem, Grafik Tasarım ve Dizgi’yi Mithat Can Serçin, kapak çizimini Fatih Ölmez, reklam ve dağıtım görevini de Ezgi Abay üstlenmiş.

TGB’li gençlerin idealist bir heyecanla kendi olanaklarıyla tamamı siyah-beyaz olarak A4 boyutunda çıkardıkları Vazife Dergisi’nin ilk sayısı için bir sunuş yazısı kaleme alan Ömer Erdem, yazısında şunları dile getiriyor:

“Merhaba Arkadaşlar,

Yeni döneme Vazife dergisinin ilk sayısı ile başlamanın sevinci içerisindeyiz. Mustafa Kemal Gençliğe Hitabe’sinde birinci vazifeyi Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek olarak belirtmişti. Aldığımız bu görevi ‘VAZİFE’ dergisini çıkararak icra ediyoruz.

Tarih boyunca gençliğin gücünün nelere muktedir olduğunu göstermek ve neler yapabileceğini ifade etmek için; bilime ve Atatürk ilkelerine bağlı gençler olarak bu vazifeyi edindik. Türk gençliği Jön Türk Devrimi, İstiklal Savaşı, 68 Kuşağı gençlik hareketi gibi tarihimize yön veren birçok direnişe öncülük etmiştir. Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçek sahibi olarak cumhuriyetimize sahip çıkmayı vazife edinmiştir. Gençlik bu topraklarda sömürüye, her türlü gericiliğe ve bölücülüğe karşı bilimi irfan edinmiş, aydınlanma mücadelesi vermiştir. Namık Kemal, Yörük Ali Efe, Hasan Tahsin gibi İstiklal mücadelesi veren kahramanlarımızdan bugüne, her Türk gencinin yüce bir vazifesi vardır. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden aldığımız ‘Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir’ görevini aklımızdan çıkarmıyoruz.

Ülkemiz geçtiğimiz yıl büyük bir direniş göstererek 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimini önlemiştir. Bu ülkemiz için, bölücü terör örgütlerine ve emperyalizme karşı mücadele için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Gençlik olarak, ülkemizin verdiği ‘Vatan Savaşı’nda görev alıyoruz. İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi İkinci İstiklal Savaşı’nda da Türk genci olarak cephedeyiz. Mehmetçiğimizin en fazla bir adım gerisindeyiz.

Vatanımıza, milletimize, Mehmetçiğimize, polisimize karşı yürütülen psikolojik savaşa karşı mücadele etmeye seni de ‘VAZİFE’ye yazmaya, çizmeye, üretmeye davet ediyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…”

(GÜNER DOKUYUCU)