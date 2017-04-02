TEZCAN, TGB’Lİ GENÇLERLE “DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ”I SÖYLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde ilk kez düzenlenen 1. Türkiye Gençlik Meclisi’ne katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce gencin Başkent Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda buluştuğu 1’inci Türkiye Gençlik Meclisi’ne, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP Kurucusu, 58. Dönem Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 54. Dönem Devlet Bakanı, MHP Genel Başkanı Eski Başdanışmanı Gürcan Dağdaş, Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa, TBMM Eski Başkanvekili, Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan ve CHP Gençlik Kolları Gn. Bşk. Yrd. Cihan Demirtaşoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer konuk konuşmacılarla birlikte katılan CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, burada gençlere hitaben bir konuşma yaptı.

Türk milletinin Meclis’inden ve parlamenter demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bülent Tezcan, Kurtuluş Savaşı’nda daha ordu kurulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğunu, kurtuluş mücadelesini zafere götüren bütün kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından birlik beraberlik içinde alındığını hatırlattı.

“16 Nisan günü milletin Meclisi’ni tek bir kişinin iki dudağının arasına bırakmak istiyorlar. Güçlü Meclis’in ne olduğunu 16 Nisan’da görecekler. Gençlikten geleceğe bu ülkenin aklını, tarihini kendi arzu ettiği gibi iki dudağının arasında yazabilecek bir tek adam yaratmak istiyorlar. Bu isteğin milletten ne kadar karşılık bulamayacağını bildikleri için yalancı örnekler buluyorlar. Mustafa Kemal de tek adamdı diyorlar. 1919’da Samsun’dan çıkıp elinde imkân olmasına rağmen ‘Ben ancak ve ancak milletin Meclis’i ile varım’ dedi. Kendisini tek adam yapmak isteyenlerle de milletin Meclis’i ile birlikte mücadele etti. Ama bu millet Mustafa Kemal Atatürk’ü yüreğine tek adam diye oturttu. Böyle anayasa oyunları ile tek adam sevdasına düşmedi. Bakın bu anayasa Türkiye’nin bölünmesinin alt yapısını hazırlayacaktır.” diyen Tezcan, Atatürk’ün, Amasya Tamimi’nden başlayarak kongreler dönemi olarak bilinen Erzurum ve Sivas kongreleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu için hazırlık çalışmalarının sürdüğü dönemde, Anadolu’yu dolaşırken bir gün otomobilinin bozulduğunu, Atatürk ve arkadaşlarının 10 kilometre boyunca yayan yürüdüklerini anlattı.

Tezcan, “Mustafa Kemal asla tek adam olmamıştır. Milletle olacağız, milletle yürüyeceğiz demiştir. Bizim yeni ve onurlu bir yürüyüşe ihtiyacımız var. Onur yürüyüşleri hep gençler başlatmıştır. O yüzden sizlere güveniyoruz.” diyerek, kürsüden “Dağ Başını Duman Almış” marşını söylemeye başladı.

Salonu dolduran binlerce genç, “Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar” dizeleriyle başlayan marşı söyleyen Tezcan’a hep bir ağızdan eşlik ettiler.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)