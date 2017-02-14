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14 Şubat 2017
Güncel, Siyaset

SEÇMEN LİSTELERİ 18 ŞUBAT’TA ASKIDA

Referandum süreci için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yeni Anayasa değişiklik paketi için 16 Nisan 2017 Pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek.

Referandum tarihinin açıklanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlıklar başladı.
18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkacak olan seçmen listeleri 26 Şubat Pazar günü askıdan inecek.
Askıda olan bir haftalık süre içerisinde listede ismi olmayanların muhtarlıklara giderek, yada sistem üzerinden isimlerinin olup olmadığının kontrol edilmesi istendi.
(KUDRET CAN)

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