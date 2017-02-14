SEÇMEN LİSTELERİ 18 ŞUBAT’TA ASKIDA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yeni Anayasa değişiklik paketi için 16 Nisan 2017 Pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek.
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