SEÇMEN KAYDINIZI KONTROL ETTİNİZ Mİ?

Referandumda oy kullanabilmeniz için, ikametgâhınızın bulunduğu mahalle muhtarlığında askıya çıkarılmış olan seçmen listesinde adınızın bulunması gerekiyor.

16 Nisan günü oy kullanmaya gittiğinizde tatsız bir sürprizle karşılaşmamanız için, muhtarlığınızdaki seçmen listesinde kendinizin ve aynı adreste ikamet eden hane halkı mensuplarının seçmen kaydı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

Yalnızca kendinizin değil, adresinizde bulunan bütün seçmenlerin isimlerini de kontrol edebilir, herhangi bir yanlışlık ya da usulsüzlük varsa itiraz edebilirsiniz.

Efeler İlçe Seçim Kurulu da, seçmen listelerinin askıya çıkarıldığına ve seçmenlerin kayıtlarını kontrol etmelerine dair bir haftadır duyuru yayınlıyor.

Seçmen listesindeki kayıtlarınızı kontrol edebilmeniz için yarın son gün.

26 Şubat Pazar günü saat 17.00’den sonra listeler askıdan indirilecek ve bu sürenin bitiminin ardından seçmen kayıtlarındaki herhangi bir eksik ya da hataya itiraz edilemeyecek.

Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde ikamet adresini değiştiren veya muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar, bu süre bitimine kadar listelere itiraz edebilecek.

İtirazları muhtarlıklara veya nüfus müdürlüklerine yapabilmek mümkün.

(GÜNER DOKUYUCU)

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum için muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri, 26 Şubat Pazar günü askıdan indirilecek.