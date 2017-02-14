REFERANDUM GÜNÜ SINAV ENGELİ

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa Referandumu ile aynı güne denk gelmesini Meclis gündemine taşıdı.

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın yalnızca Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacak olması, sınava girecek olan binlerce adayın kendi ikametgâhlarında oy kullanamayacakları anlamına geliyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Prof. Dr. Baydar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi verdi.

“TUS’A GİRECEK KİŞİLERİN HAYIR OYU KULLANMASINDAN MI ENDİŞELENİYORSUNUZ?”

Prof. Dr. Baydar, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlamasını istediği önergede, TUS’un sadece Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacağı açıklamasının yanısıra, “TUS’a gireceklerin büyük bir çoğunluğunun referandumda HAYIR oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınav referandum ile aynı tarihe denk getirilmiştir?” sorusuna yer verdi.

Baydar ayrıca, TUS sınavına girecek olan seçmenlerin kendi ikametgâhlarında oy kullanamayacaklarına dikkat çekti.

Baydar’ın soru önergesinde şu sorular yer alıyor: