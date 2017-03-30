REFERANDUM, ESKÄ° OCAK BAÅžKANLARINI Ä°KÄ°YE BÃ–LDÃœ

AydÄ±n’da 12 EylÃ¼l 1980 Ã¶ncesi ve 1980 sonrasÄ±nda Â gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ MilliyetÃ§i Hareket Partisi eski ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± BaÅŸkanlarÄ±’nÄ±n referandum sÃ¼recinde hayÄ±r oyu kullanacaklarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yine MHP yÃ¶netiminde yer almÄ±ÅŸ ve ocak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ Muharrem Demirbilek ise referandumda evet oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AydÄ±n Gar Park’ta dÃ¼zenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Demirbilek; “Referanduma sunulan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile devlet yÃ¶netim modelinde Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kalkacak.” dedi.

Demirbilek; “Biz vatan sevdalÄ±larÄ± olarak; Ãœlkemizi iÃ§inde bulunduÄŸu ve sÃ¼rÃ¼klenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaos ortamÄ±ndan kurtarmak ve Ã¼lkemizde huzurlu bir yaÅŸam sÃ¼recinin devam etmesi iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hÃ¼kÃ¼met modeline ihtiyaÃ§ bulunmaktadÄ±r. Referanduma sunulan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile devlet yÃ¶netim modelinde Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kalkacak ve yÃ¶netim sÃ¼recinde seÃ§im sÃ¼recinde yaÅŸanan kriz ortamlarÄ± kaybolacaktÄ±r. SeÃ§ilmiÅŸ iktidarÄ±n gÃ¶reve gelme sÃ¼recinde yaÅŸanan zaman kayÄ±plarÄ± tarih olacaktÄ±r. Devlet yÃ¶netimi beÅŸ yÄ±lda bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak bir defada halk tarafÄ±ndan seÃ§ilecektir. Bu da seÃ§imi kazanan siyasi partinin gÃ¶reve gelme sÃ¼recini ve devletin iÅŸleyiÅŸ sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r.

Devletlerin gÃ¶revi, o devletin kurulduÄŸu vatan topraklarÄ±nda yaÅŸayan halkÄ±n ikbal ve istikbalini gÃ¼vence altÄ±na almak ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaktÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi haline gelmiÅŸtir. BugÃ¼n birlik olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Devlete, vatana, millete sahip Ã§Ä±kma, bir olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n memleketimize gÃ¼zellik, mutluluk ve huzurlara vesile olmasÄ± en kalbi duygu dilek ve temennimizdir. Bu mÃ¼cadelede, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, BaÅŸbakanÄ±mÄ±za, Gazi TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisimize ve devlet yÃ¶neticilerine baÅŸarÄ±lar diliyoruz.” ifadelerini kullandÄ±.

DÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na; MHP Ä°zmir Milletvekili adaylarÄ±ndan Nusrettin Uzun, Ferhan GÃ¶k ve Ata OcaklarÄ± Ege BÃ¶lge KurucularÄ±ndan SÃ¼leyman Toprak da katÄ±ldÄ±.