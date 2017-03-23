PEHLİVAN’DAN YAŞLILAR HAFTASI MESAJI

18-25 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeni ile bir mesaj yayımlayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; ‘Bizlerin geleceğine ışık tutan saygı değer büyüklerimizin her zaman yanındayız. ” dedi.

Pehlivan yayımladığı mesajında şunları kaydetti;

“Büyüklerimiz, Türk Kültürel mirasımızın taşıyıcısı ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması görevini üstlenirler. Onlar, Türk Milletinin değişim ve gelişimle beraber tarihimize tanıklık eden en kıymetli hazinelerdir. Bizleri bugünlere, ulaştıran değerli büyüklerimizin saygınlığını korumak, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları çözüme kavuşturmak her vatandaşın görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, sağlık,huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Türk kültürünü ve İslam Ahlak ve faziletini bizlere öğreten ve bizlerin geleceğine ışık tutan saygı değer büyüklerimizin her zaman yanındayız. “

(FİLİZ DİNDAR)