“ÖĞRENCİLER DERSHANELERE BAĞIMLI KALACAK”

“YÖK Başkanı’nın ifade ettiği 1 yıllık çalışma hangi eğitim kurum ve kuruluşlarıyla yapılmıştır? Hangi eğitimcilerden görüş alınmıştır?

Birinci oturumdaki 40 Türkçe ve 40 Matematik testi ile iki milyonun üzerinde sınava giren öğrencileri ayrıştıracağı için soruların bir bölümünün zor olacağı düşünüldüğünde, öğrenciler kaldırdık dediğiniz dershanelere daha da bağımlı olmayacak mıdır? Böyle bir değişiklik, aynı TEOG’da olduğu gibi neden öğrenciler önceki sisteme göre çalışmaya başladıktan sonra yapılmıştır?”

(FİLİZ DİNDAR)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’dan yine bir soru önergesi geldi.CHP Aydın Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu üyesi Metin Lütfi Baydar, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın Üniversiteye giriş sistemine ilişkin yapmış olduğu açıklamasına istinaden yazılı soru önergesi verdi.Baydar yeni sistemle öğrencilerin dershanelere daha fazla bağlı kalacağını belirterek; “YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni üniversiteye giriş sistemini açıklamıştır. Saraç yeni sistemin bir yıldır üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, sınavın 3 oturum olacağını ifade etti. İlk oturumda 40 Türkçe, 40 Matematik sorusunu tüm adayların çözmesi gerektiğini söyleyen YÖK Başkanı, ‘Sınavda 80 soru sorulacak. Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gereklidir. Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecek’ demiştir. İkinci oturumun aynı gün öğleden sonra yapılacağını kaydeden Saraç, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 testten bölümlere göre öğrencilerin yanıtlayacağını söylemiştir. Yeni sistemde dil sınavına girmek isteyenlerin Pazar günkü üçüncü oturuma da girmeleri gerekmektedir.” dedi.CHP’li Baydar şu soruların yanıtlanmasını istedi;