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06 Şubat 2017
Ekonomi, Güncel, Siyaset

Ödenmeyen Zeytinyağı Primlerini Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Bakan Çelik’e henüz üreticiye ödemesi yapılmayan zeytinyağı primlerini sordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi veren CHP Aydın Milletvekili Baydar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği soru önergesinde şunları sordu:
“Zeytinyağı üreticilerine her yıl Aralık ayının son haftası ya da Ocak ayının ilk haftasında ödenen zeytinyağı primleri bu yıl şu ana kadar ödenmemiştir.
Bu çerçevede:
Ülkenin içinden geçtiği ekonomik dar boğaz nedeniyle zaten geçimini zor sağlayan çiftçilerin bu yılki zeytinyağı primlerinin bu zamana kadar ödenmemesinin gerekçeleri nelerdir?
Bu yıl ki zeytinyağı primleri ödemeleri ne zaman, kg başına kaç TL üzerinden yapılacaktır?”
(HABER HAVUZU)

 

 

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