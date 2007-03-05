MUMCU: “BÄ°RLEÅžME ARAYIÅžIMIZ YOK!”‘

Anavatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Erkan Mumcu, “Bizim herhangi bir partiyle birleÅŸmek, bÃ¼tÃ¼nleÅŸmek gibi bir arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok” dedi.

Anavatan Partisi Antalya Ä°l Kongresi, AtatÃ¼rk Spor Salonu’nda yapÄ±ldÄ±. Kongrede partililere seslenen Mumcu, TÃ¼rkiye’nin, AK Parti iktidarÄ±yla zenginlikleri ve gÃ¼cÃ¼ne raÄŸmen dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±, itaatkar bir noktaya getirildiÄŸini iddia etti. Mumcu, “TÃ¼rkiye bir kader seÃ§imine gidiyor. TÃ¼rkiye’nin bu kaderini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in varÄ±z. Yeter ki emaneti ehil olana verin” diye konuÅŸtu.

Mumcu, hÃ¼kÃ¼mete yÃ¶neltiÄŸi eleÅŸtiriler ve partisinin hedefleriyle ilgili konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, spor salonundaki bir odada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bir gazetecinin “Anavatan Partisiyle DYP’nin birleÅŸeceÄŸi, eski CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Demirel’in de bu oluÅŸumda gÃ¶rev alacaÄŸÄ±na” iliÅŸkin duyumlar bulunduÄŸunu belirterek, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sormasÄ± Ã¼zerine Mumcu, partisinin, bir baÅŸka partiyle birleÅŸme yÃ¶nÃ¼nde hiÃ§ bir adÄ±mÄ± ve giriÅŸimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Mumcu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

“GeÃ§miÅŸten bu yana demokratik bir milli merkezin oluÅŸturulmasÄ± Ã§abalarÄ±na olumlu yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve destek olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz. Bunun herhangi bir partiyle birleÅŸme gibi ifade edilmesine razÄ± deÄŸiliz. Bizim herhangi bir partiyle birleÅŸmek, bÃ¼tÃ¼nleÅŸmek gibi bir arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok.”

Mumcu, bir gazetecinin Maliye BakanÄ± Kemal UnakÄ±tan’Ä±n “CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n belli olduÄŸu ve BaÅŸbakan Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yerine AK Parti’de alternatif arandÄ±ÄŸÄ±” yolunda aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n gazetelerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

“Onlar birbirlerini iyi tanÄ±lar. Her ikisinin arasÄ±nda Ã§ok Ã¶zel, hiÃ§ kimsenin bilmediÄŸi bir iliÅŸki olduÄŸu muhakkak. Ã‡ok mahrem ÅŸeyleri paylaÅŸtÄ±klarÄ± muhakkak. DolayÄ±sÄ±yla Maliye BakanÄ±nÄ±n bu sÃ¶zlerini ciddiye almak lazÄ±m. Maliye BakanÄ± hiÃ§ kimsenin bilmediklerini bilir BaÅŸbakan hakkÄ±nda…”



(Derleme)

