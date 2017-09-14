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14 Eylül 2017
Eğitim, Güncel, Siyaset

“MÜFREDATA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Aydın İl Başkanı Mehmet Babacan, TGB üyelerinin Atatürk’süz Müfredata karşı Danıştay’a iptal başvurusu ile ilgili olarak, “Milli devletimizin temelini sarsan bu müfredata geçit vermeyeceğiz.” dedi.
“MİLLİ EĞİTİMİN YOK EDİLMESİ, MİLLETİMİZİ SEFALETE TERK EDER”
Eğitimin milli değerleri ve kültürleri gelecek nesillere aktararak milletin sürekliliğini sağladığının altını çizen Babacan; “Emperyalistlere karşı Atatürk önderliğinde verdiğimiz vatan savaşının kesin zafere ulaşması Atatürk’ün dediği gibi milli eğitimle mümkündür. Bu sebeple Atatürk savaş koşullarında dahi Maarif Kongresi’ni toplamış, Türk milletinin kesin zafere giden yollarını açmıştır. Ancak bugün vatanımız yine emperyalizme karşı vatan savaşının içerisindeyken Atatürk’ün, cumhuriyet değerlerimizin ve kazanımlarımızın Talim ve Terbiye Kurulu’nun hazırladığı müfredattan çıkartıldığını görüyoruz. Milli eğitim bir milleti özgür ve bağımsız yaşatır. İçerisinden geçtiğimiz süreçte milli eğitimin yok edilmesi milletimizi esaret ve sefalete terk eder.” diye konuştu.
“FETÖ DARBESİNİ TEZGAHLAYANLARIN YOLUNU AÇMAKTIR”
Yeni hazırlanan müfredatta ilköğretim dört, beş, altı ve yedinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında Atatürk ilke ve devrimleri ile Atatürkçülük’ten bahsedilmediğini, Ortaöğretim dokuzuncu ve on birinci sınıflarda ise 31 Mart ayaklanmasını bastıran askeri harekâtın bir darbe olarak nitelendiğini vurgulayan Babacan; “Müfredatı yazanlar harekâtın başında bulunan Atatürk’ü darbeci ilan etmişlerdir. Amerikancı FETÖ darbesini bozguna uğratan askeri ve milleti bir arada tutan güç Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ü darbeci ilan etmek ise ancak hain FETÖ darbesini tezgâhlayanların yolunu açmaktır.” dedi.
“LAİK DEVLET YAPISININ ÖNEMİ 15 TEMMUZDA BİREBİR YAŞANMIŞTIR”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2’nci ve 4’üncü maddelerinde Atatürkçülük ile laikliği, devletin ve toplumun değiştirilemez temel ilkeleri sayan hükümlerin yer aldığını hatırlatan Babacan; “24. maddenin son fıkrasında ise; ‘Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandıramaz’ hükümleri bulunur. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. Maddesi’nde ise ‘Türk milli eğitiminde laiklik esastır’ ifadesi yer almaktadır. Bu maddelere aykırı olan yeni müfredatın hedeflerinden birisi de laik devlet sistemidir. Laik devlet yapısının önemini Türkiye 15 Temmuz’da birebir yaşamıştır. Ayrıca yeni müfredat incelendiğinde FETÖ’nün Uzakdoğu imamı olarak bilinen emekli bir öğretmenin yazdığı ‘Eğitimde Anadolu Modeli’ isimli kitaptan esinlenildiği görülmektedir.” ifadelerini kullandı.
“GEÇİT VERMEYECEĞİZ”
Babacan açıklamasında son olarak, “Türk gençliğini Atatürk’ten, milli değerlerimizden uzaklaştıran ve anayasamıza açıkça aykırı olan bu müfredatın iptali için Danıştay’a başvurduk. Ancak FETÖ’yü sevindirecek bu Atatürk’süz gayri milli müfredat Türkiye’nin geleceğini yok edecektir. Mehmetçiğimiz ve polisimiz emperyalistleri sevindirmek için savaşmıyor. Milli devletimizin temelini sarsan bu müfredata geçit vermeyeceğiz!” dedi.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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