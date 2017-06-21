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21 Haziran 2017
Ege, Güncel, Siyaset

“İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?”

CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 731 askerin yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılması ve Manisa’da yaşanan bu olayla birlikte toplamda 4. kez askerlerin zehirlenmesini Meclis gündemine taşıdı.
CHP Aydın Milletvekili Baydar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile verdiği önergesinde: “Osmanlı İmparatorluğu döneminde yeniçerilere dağıtılan, Macarlar tarafından da çok sevilerek “gulaş” adı verilen ve yeniçerilerin kendi tarafından yapılan “kul aşı” yemeği Cumhuriyet döneminde de yine askerlerimiz tarafından yapılma geleneğini sürdürerek “karavana” adını almıştır. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda basına yansıyan verilere göre 731 asker yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Manisa’da yaşanan bu olayla birlikte toplamda 4 kez askerlerimizin zehirlendiği kamuoyuna yansımıştır. Manisa’da askerlerimizin zehirlenmesinin ardından Kastamonu’da 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 38 askerimizin iftardan sonra gıda zehirlenmesi yaşadığı da basında yer almıştır.” ifadelerini kullandı.
“NEDEN ‘BAZI TEDBİRLER’İ ALMADINIZ?”
Baydar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında; “23 Mayıs’tan itibaren yaşadığımız 2 tanesi gerçekten hepimizi çok ciddi derecede endişelendiren ve on altısındaki yemekten olmadığını düşündüğümüz zehirlenme vakasıyla birlikte bu 3 olay bizim bazı tedbirleri hemen devreye sokmamızı gerektirdi…’ sözlerini hatırlatarak şu sorularının yanıtlanmasını istedi;
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin binlerce yıldır geleneği olan ve askerlerimiz tarafından hazırlanan Osmanlı döneminde “kul aşı”, daha sonra Cumhuriyet döneminde “karavana” adı verilen yemekten vazgeçilmesinin gerekçeleri nelerdir? Bu vazgeçilme kararını kim ya da kimler vermiştir? Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ne zamandan beri ihale ile askerlerin yemek dağıtımına geçilmiştir? TSK’da ihale ile yemek dağıtımına geçildikten günümüze kadar geçen süre içerisinde hangi askeri birliklerde gıda zehirlenmesi olayı yaşanmıştır ve bu gıda zehirlenmelerinden kaç askerimiz etkilenmiştir? Türkiye genelinde hangi illerde, hangi askeri birliklere, hangi yemek dağıtım şirketlerine, hangi bedel karşılığında yemek ihaleleri verilmiştir? Bu ihaleler hangi yöntemlerle yapılmıştır? 18 Haziran 2017 Pazar günü, TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğunuz konuşma içerisinde yer alan ‘bazı tedbirler’i neden ilk zehirlenme olayından sonra almadınız? Ailelerimizin yetiştirip büyüterek vatana hizmet vermesi için askere gönderdiği evlatlarının zehirlenmelerinden dolayı kendinizi sorumlu hissedip istifa etmeyi düşünüyor musunuz?”
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

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