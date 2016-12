İNCİ, DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I ANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Bayram İnci, tariheolarak geçen isyanda, Cumhuriyet düşmanı gericiler tarafından hunharca katledilen Devrim Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay’ı, şehadetinin 86’ncı yıldönümünde andı.CHP İl Başkanı İnci, anma mesajında şunları söyledi:“Şeriatçıların 23 Aralık 1930’da Menemen’de Cumhuriyete karşı ayaklanarak şeriat ilan etmelerini ve kendilerine engel olmak isteyen Öğretmen Asteğmen Kubilay ve Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi katletmesini unutmuyoruz. Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet’e sahip çıkmak uğruna canını ortaya koyarak, Türk ulusunun gönlünde yerini almıştır. ‘Kubilay’ gericiliğe karşı verilen savaşın simge ismidir. Ebedi Genel Başkanımız İsmet İNÖNÜ Kubilay olayını unutmamak, hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini, ‘Kubilay devrim uğruna, vatan sevgisi ve bütünlüğü yolunda yalnız başına, kuvvet hesabı yapmayan bir ideal vatanseverlik örneğidir. Kubilay, millet yolunda canını her an fedaya hazır olan geleneksel Türk yaradılışının müstesna abidesidir.’ diyerek ifade etmiştir.Menemen’de yaşanan bu acı olay Cumhuriyet karşıtlarının ve gerici emellerinin ne kadar iğrençleşebileceğinin resmidir. Cumhuriyet’e başkaldırı niteliğindeki bu olay emperyalist güçlerin kuklalığını yapan dinci çeteleşmenin insanları nasıl galeyana getirerek amaçları uğruna kullandıklarının açık bir göstergesidir. Şehit Asteğmen Kubilay, bizlerin karanlığa ve gericiliğe karşı savaşındaki en önemli simgelerindendir. Onurlu duruşu ve kararlılığı, O’nu tarihinin tozlu raflarına değil aydınlığa doğru ilerleyen tüm Atatürkçülerin kalplerine koymuştur. Kubilay devrim uğruna, vatan sevgisi ve bütünlüğü yolunda yalnız başına, kuvvet hesabı yapmayan bir idealist vatanseverlik örneğidir. Kubilay, millet yolunda canını her an fedaya hazır olan geleneksel Türk yaradılışının müstesna abidesidir. Menemen’deki olayın üzerinden 86 yıl geçtiği halde ülkemizde gericilik tehlikesi devam etmektedir. Türkiye, benzer olayları Çorum’da, Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta daha geniş katliamlar halinde defalarca yaşamış; Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun gibi nice Atatürk devrimcisi şehit edilmiştir. Emperyalist güçler bugün halen Şeyh Saidlerin, Derviş Mehmetlerin izinden giden bölücü, gerici, irticai yapılanmaları Cumhuriyetin kurum ve kuruluşlarını ele geçirmesi ve kazanımlarını yok etmek için birer piyon gibi kullanmaktadır. Ayrıca her Dönemde Cumhuriyeti ve onun temelini oluşturan Türk Devrimini sindiremeyen oluşumlar çıkmış, ulusumuzun kararlılığı ile bu oluşumlar hiçbir zaman çirkin emellerine ulaşamamıştır. 15 Temmuz darbe girişimi bunun en güzel örneğidir. Demokratik, laik cumhuriyetin savunucusu Mustafa Kemal’in askerlerinin oluşturduğu kahraman ordu mensuplarımızın duyarlılığı ve bu kalkışmaya destek vermeyip, engel olması ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla başarıya ulaşmamıştır. Emperyalist devletlerin maşası konumunda ki gerici zihniyetin 15 Temmuz darbe girişiminde devletin kılcal damarlarına kadar sızdığı ortaya çıkmıştır.Bütün halkımız, bağnaz düşüncelerin, kişi, toplum ve devlet yaşamını etkilememesi için duyarlı olmalı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda ilerici atılımları ilk günkü bilinçle sürdürmelidir. Çünkü Emperyalistler ve onların işbirlikçileri gericiler, bölücüler iş başında. Cumhuriyetin kazanımları, Atatürk ilke ve devrimleri için tehdit oluşturan düşünce ve girişimler, ulusumuzun duyarlılığı ve sağduyusu sayesinde hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyetimizi ve parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız. Kuşkusuz Türk ulusu Yüce Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerleyecek, cumhuriyetimize, ulusal değerlerimize bağlılığını her koşulda gösterecektir. Çünkü bu topraklarda Kubilay’lar, Mustafa Kemal’ler tükenmez.Başta aydınlanmanın simgesi Devrim şehidimiz Asteğmen Kubilay ve arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve onun temel niteliklerini korumak uğruna canlarını hiç tereddüt etmeden feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” (HABER MERKEZİ)