“HANGÄ° HARÄ°TALARI Ä°NCELEDÄ°?”

CHP AydÄ±n Milletvekili Metin LÃ¼tfi Baydar, Bakanlar Kurulu kararÄ± ile bÃ¼yÃ¼k ova kapsamÄ±na alÄ±nan ovalarÄ±n nereleri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sehven yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenilen hatalarÄ±n dÃ¼zeltilmesi konusunda takipÃ§i olacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bakanlar Kurulu kararÄ±nca aralarÄ±nda AydÄ±n OvasÄ±, Karpuzlu OvasÄ± ve Davutlar OvasÄ±’nÄ±n da bulunduÄŸu 51 ova “BÃ¼yÃ¼k Ova Koruma AlanÄ±” olarak belirlenerek 2 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ, AKP AydÄ±n Milletvekili Mehmet Erdem de bu geliÅŸmeyi “mÃ¼jde”olarak duyurmuÅŸtu.

Ancak AydÄ±n Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸ, AydÄ±n OvasÄ±’nÄ±n tamamÄ±nÄ±n koruma altÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yayÄ±nlanan haritada ovanÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tutulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Konuyla ilgili olarak bir aÃ§Ä±klama yapan CHP AydÄ±n Milletvekili Metin LÃ¼tfi Baydar, ovalarla ilgili haritalarÄ±n incelendiÄŸinde SÃ¶ke, Nazilli, Ä°ncirliova, Ã‡ine, KoÃ§arlÄ± ovalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok dar bir bÃ¶lgenin kapsama alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zlendiÄŸini belirtti.

“TEKRAR GÃ–ZDEN GEÃ‡Ä°RÄ°LMELÄ°DÄ°R”

“AydÄ±n halkÄ±nÄ±n yararÄ±na deÄŸil, zararÄ±na alÄ±nan bu kararÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.” diyen Baydar aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;

“HaritalarÄ±n Bakanlar Kurulu kararÄ± ile Resmi Gazeteâ€™de bu haliyle yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n altÄ±nda, asÄ±l koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± gereken ovalara yeni Jeotermal santraller ya da Ã§eÅŸitli sanayi tesislerin kurulma ihtimalinin yattÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bakanlar kurulu kararÄ± ile AydÄ±nâ€™da belirlenen bu daraltÄ±lmÄ±ÅŸ ova alanÄ±, tam anlamÄ±yla beli bÃ¼kÃ¼lmÃ¼ÅŸ olan Ã§iftÃ§ilerimizin artÄ±k bellerinin kÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir.

AydÄ±n OvasÄ± ile ilgili Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlanan haritada bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k, bir kaydÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabilir. Ancak bu durumun bizler de farkÄ±nda olmasaydÄ±k ortaya nasÄ±l bir tablonun Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± tahmin bile edemezdiniz.”

“HANGÄ° HARÄ°TALARI Ä°NCELEDÄ°?”

Baydar; “AKPâ€™li bir AydÄ±n milletvekilinin mÃ¼jde! mÃ¼jde! diyerek saÄŸÄ±r sultana duyurduÄŸu Bakanlar Kurulu KararÄ±’nÄ±, AydÄ±n Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸâ€™Ä±n konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadan sonra ‘harita Resmi Gazeteâ€™de sehven yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ, yanlÄ±ÅŸlÄ±k olmuÅŸ’ gibi aÃ§Ä±klamasÄ± tam bir komedidir. SÃ¶z konusu milletvekilinin mÃ¼jde vererek duyurduÄŸu kararÄ±n Resmi Gazeteâ€™deki haritalarÄ± yerine hangi haritalarÄ± incelediÄŸini merak ediyorum doÄŸrusu.

Bakanlar Kurulu kararÄ± ile bÃ¼yÃ¼k ova kapsamÄ±na alÄ±nan ovalarÄ±mÄ±zÄ±n nereleri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, gerÃ§ekten sehven bir hata yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, sehven hata yapÄ±ldÄ± ise hatanÄ±n dÃ¼zeltilip dÃ¼zeltilmediÄŸinin yakÄ±ndan takipÃ§isi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± basÄ±na ve kamuoyuna bildiririz.” ifadelerini kullandÄ±.

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)