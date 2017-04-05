EÄžÄ°TÄ°M-SEN HAYIR DÄ°YOR

EÄŸitim-Sen AydÄ±n Åžube’si 16 Nisan’da yapÄ±lacak olan Referandum’da HayÄ±r diyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Efeler Sevgi Yolu’nda Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine neden HayÄ±r dediklerini anlatan broÅŸÃ¼rler daÄŸÄ±tan EÄŸitim-Sen AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Kadir Ã–zdemir; “EÄŸitim ve bilim emekÃ§ilerini 16 Nisan referandumunda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde HayÄ±r oyu kullanmaya davet ediyoruz.” dedi.

EÄŸitim-Sen AydÄ±n Åžubesi YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinin de hazÄ±r bulunduÄŸu etkinlikte konuÅŸan Ã–zdemir; “ TÃ¼rkiye, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda alÄ±nan OHAL kararÄ± ve Ã¼lkeyi KHK’ler ile yÃ¶netme anlayÄ±ÅŸÄ± ile hayata geÃ§irilen “olaÄŸanÃ¼stÃ¼ rejim” uygulamalarÄ±nÄ±n ekonomik ve toplumsal yaÅŸamda yarattÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklarÄ±n giderek aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda referanduma gitmektedir. Siyasi iktidar, kendisi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyenlere yÃ¶nelik baskÄ±, tehdit ve sindirme uygulamalarÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± hale getirmek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n devlet olanaklarÄ±nÄ± kullanarak hareket etmekte, baÅŸta okullar olmak Ã¼zere tÃ¼m eÄŸitim kurumlarÄ± ve Ã¶ÄŸrencileri “Evet” propagandasÄ±na alet ederek adeta seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmaktadÄ±r.

EÄŸitimde siyasal kadrolaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru organize bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi, okullarda yaÅŸanan ÅŸiddetin artmasÄ±, eÄŸitim emekÃ§ilerine yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ± ve tehditlerin ihraÃ§lar, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmalar, soruÅŸturma, sÃ¼rgÃ¼n ve cezalarÄ±n sÃ¼rmesi gibi anti demokratik uygulamalar, okullarÄ±n fiilen kÄ±ÅŸla ya da cezaevi haline getirilmesini beraberinde getirmiÅŸtir.

OHAL ve sonrasÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan KHK’ler ile yaÅŸanan ihraÃ§lar sorununun sÃ¼rmesi, darbe giriÅŸimi ile uzaktan yakÄ±ndan ilgisi olmayan ekonomik, siyasi ve idari kararlar ile Ã¼lkenin yÃ¶netilmeye baÅŸlanmasÄ±, 16 Nisan’da sandÄ±ktan Evet Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, Ã¼lkenin sÃ¼rekli OHAL koÅŸullarÄ±nda ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Ã§Ä±karacaÄŸÄ± KHK’ler ile yÃ¶netilmesini gÃ¼ndeme getirecek, 15 Temmuz sonrasÄ±nda Ã¼lke nasÄ±l yÃ¶netiliyorsa, Ã¶yle yÃ¶netilmeye devam edilecek, OHAL uygulamalarÄ± olaÄŸan yÃ¶netim biÃ§imi haline getirilecektir.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“EMEKÃ‡Ä°LERÄ° REFERANDUMDA HAYIR OYU KULLANMAYA DAVET EDÄ°YORUZ”

16 Nisan referandumunun Ã¼lke aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir dÃ¶nem olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–zdemir; “ OkullarÄ±n eÄŸitim kurumu olmaktan adÄ±m adÄ±m uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin yarÄ±ÅŸ atÄ± gibi sÄ±navdan sÄ±nava koÅŸtuÄŸu, Ã¶ÄŸretmenlerin dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretle, esnek, gÃ¼vencesiz ve angarya Ã§alÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±, siyasal kadrolaÅŸmanÄ±n zirve yaptÄ±ÄŸÄ±, farklÄ± dil ve kimliklerin dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitimin zaten sorunlu olan niteliÄŸinin daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi koÅŸullarda Anayasa deÄŸiÅŸiklikleri yapÄ±lacaktÄ±r. GerÃ§ek anlamda eÅŸit, Ã¶zgÃ¼r ve laik bir eÄŸitim sisteminin oluÅŸmasÄ±, demokrasinin, eÅŸitliÄŸin, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler alanÄ±nÄ±n geniÅŸlemesi, bÃ¼tÃ¼n yurttaÅŸlarÄ±n eÅŸit haklar temelinde, barÄ±ÅŸ iÃ§inde bir arada yaÅŸamasÄ± ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. 16 Nisan’da oylanacak olan sadece AnayasanÄ±n belli maddeleri deÄŸil, aynÄ± zamanda eÄŸitimin ve Ã¼lkenin geleceÄŸidir.

16 Nisan referandumu hem Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan, hem de nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturan emekÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ± ile gelecekleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ olacaktÄ±r. EÄŸitim Sen olarak, eÄŸitimin gerÃ§ek anlamda demokratik, bilimsel ve laik bir iÃ§erikte Ã¶rgÃ¼tlenmesi, herkese eÅŸit Â ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± iÃ§in tÃ¼m halkÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve Ã¼lkenin geleceÄŸinden endiÅŸe eden velilerimizi, bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim ve bilim emekÃ§ilerini 16 Nisan referandumunda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde HayÄ±r oyu kullanmaya davet ediyoruz.” dedi.