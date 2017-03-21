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21 Mart 2017
Güncel, Siyaset

CHP’NİN “HAYIR” ARACI YOLLARDA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 16 Nisan referandumu için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Aydın’ın Efeler kent merkezinde de CHP’nin “Hayır” oyu için hazırladığı araç, Efeler’deki seçmenleri hayır oyu vermeye davet ediyor.
CHP Genel Merkezi tarafından hazırlatılan ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan görsellerle giydirilen araçta, 16 Nisan referandumunun bir siyasi parti seçimi olmadığı, ülkenin geleceğini ve rejimini belirleyecek hayati bir referandum olduğu düşüncesine uygun olarak, hiçbir CHP amblemi ya da logosu bulunmuyor.
Araçta CHP’nin referandum görsellerinin dışında, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü’nün; “Namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır” sözü yer alıyor.
Araç, anonslarla ve İzmir Marşı ile, Aydınlı seçmenleri hayır oyu vermeye davet ediyor.
(GÜNER DOKUYUCU)

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