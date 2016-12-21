CHP’Lİ YILDIZ SUİKASTİ KINADI

CHP Milletvekili Yıldız, Aydın ilinin bu suikast ile anılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Dün akşam Rus Büyükelçisine yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu saldırgan, basından öğrendiğim kadarıyla Aydın doğumlu. Aydın, biliyorsunuz, efelerle meşhurdur. Aydın halkı olarak dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan 1 milyon insan, birlik, beraberlik içinde yaşıyoruz. Aydınlılar olarak, bütün Aydın halkı olarak da Rus halkına başsağlığı diliyoruz, Rus halkının da yanındayız. Biz Aydınlılar olarak Aydın’ın bu şekilde anılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Zaten yıllardan beri hem turizm kenti olarak hem efeler kenti olarak da Rus halkına hizmet ediyorduk. Bu olayı tekrar nefretle kınıyorum.” (HABER MERKEZİ)

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikasti kınadı.