CHP’li Yıldız hastanelik oldu

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Aydın Özel Medinova Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yıldız, hastanede yapılan tetkiklerin ardından endoskopi yapıldı. 12 Parmak bağırsağında yara olduğu tespit edilen Yıldız’a ülser teşhisi kondu.

Yaklaşık iki saat süre ile hastanede kalan CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından, hastaneden taburcu oldu. İlaç tedavisi uygulanacağı Hüseyin Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı için ilaç tedavisi uygulanacağı öğrenildi. (İHA)