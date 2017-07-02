CHP’li Sertel Hastanelerdeki Şiddet Olaylarını Sordu

Sertel Bakanlığın Gerekli Tedbirleri Almasını İstedi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, sağlıkta şiddet olaylarında yaşanan artışı Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet olaylarının nedenlerini ve alınan önlemleri Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sordu.

Son yıllarda hemen her kesime yönelik şiddet olaylarının artış gösterdiğini ifade eden Atila Sertel, “Ülkemizde kadına yönelik şiddet, cinsel istismar vakaları ile birlikte hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet olaylarında da önemli artış yaşanıyor. Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının her ne sebeple olursa olsun baskıya ve şiddete maruz kalması kabul edilemez bir durumdur. Hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının neden ve sonuçlarının ciddi bir şekilde ele alınması ve araştırılması gerekmektedir” dedi.

Vatandaşların doktorlara karşı anlayışsızlığı, sağlık sektöründeki uzun çalışma süreleri, doktor sayısının yetersizliği gibi nedenlerin şiddet vakalarının artmasına neden olduğunu belirten Sertel, Bakanlığın şiddet olaylarının altında yatan sebepleri araştırması ve gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

İŞTE O SORULAR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Sertel’in yönelttiği sorulardan bazıları şunlar:

“Son üç yılda Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının uğradığı fiziki veya sözlü saldırıların sayısı nedir? Bu saldırıların kaçı kamu hastanelerinde kaçı özel hastanelerde gerçekleşmiştir?

Hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının kaçı davalık olmuştur? Kaç sağlık çalışanında ciddi yaralanmalar meydana gelmiştir? Ölümle sonuçlanan saldırı var mıdır?

Yine son üç yılda; kamu ve üniversite hastanelerinde yanlış teşhis veya tedavi sonucu kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Bu gerekçe ile vatandaşlar tarafından kamu ve üniversite hastanelerine açılan dava sayısı kaçtır? Bu davalardan kaçı kazanılmış, kaçı kaybedilmiştir?

Türkiye genelinde bugün itibarıyla doktor sayısı kaçtır? Ülke nüfusuna göre kaç kişiye bir doktor düşmektedir? Dünya standartlarına göre ülkemizde olması gereken doktor sayısı kaçtır?

Bakanlığınız tarafından, hastanelerde yaşanan şiddet vakalarına ilişkin herhangi bir eğitim veya başka çalışmanız var mıdır?”

(HABER MERKEZİ)