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17 Nisan 2017
Siyaset

CHP’li Eski Başkan Yeniden Evlendi

CHP Aydın eski il başkanı Barkan Kalınomuz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah masasına oturduğu Özlem Çavuşoğlu ile dünya evine girdi.
Kuşadalı Mehmet Çavuşoğlu’nun ziraat mühendisi kızı Özlem Çavuşoğlu ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahlanan CHP Aydın eski il başkanı Barkan Kalınomuz, düğün merasimini işletmesinin açılışıyla aynı güne denk getirerek misafirlerine güzel bir gün yaşattı.

Barkan ve Özlem Çavuşoğlu çiftinin düğün alanına İzmir Marşı ile girmesi davetliler tarafından büyük alkış aldı. Barkan ve Özlem Kalınomuz çiftini mutlu günlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan başta olmak üzere, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP eski Milletvekili Fatih Atay, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, CHP’li parti üyeleri, davetliler, damat ve gelinin yakınları yalnız bırakmadı. (İHA)

 

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